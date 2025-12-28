GENERANDO AUDIO...

Papa León XIV. Foto: Reuters.

En el marco de la conmemoración de la Sagrada Familia, el Papa León XIV envió ayuda humanitaria a Ucrania mediante tres camiones destinados a las zonas más afectadas por los bombardeos, informó el Vaticano a través del cardenal Konrad Krajewski, limosnero pontificio.

El cardenal detalló que los camiones con ayuda humanitaria fueron enviados a regiones de Ucrania que han registrado mayores daños a causa del conflicto armado. La entrega se realizó con motivo del Día de la Sagrada Familia, que se celebra este domingo, y forma parte de las acciones impulsadas por el Papa León XIV desde el Vaticano.

Papa León XIV y la ayuda humanitaria a Ucrania

De acuerdo con la información proporcionada por la Limosnería Pontificia, los camiones transportaban alimentos deshidratados producidos por la empresa coreana Samyang Foods. Estos productos, al mezclarse con una pequeña cantidad de agua, se transforman en sopas de pollo y verduras, lo que facilita su preparación en contextos con acceso limitado a recursos básicos.

El cardenal Konrad Krajewski explicó que el envío responde a una iniciativa directa del Papa León XIV, quien mantiene acciones de ayuda humanitaria para atender a poblaciones afectadas por conflictos y desplazamientos forzados. Según precisó, los camiones destinados a Ucrania ya llegaron a su destino.

Camiones con ayuda humanitaria del Vaticano

El limosnero pontificio señaló que este gesto del Papa León XIV representa un pensamiento hacia las familias que viven situaciones similares a la de la familia de Nazaret, al recorrer el camino del exilio en busca de refugio. En ese contexto, destacó que muchas familias enfrentan condiciones marcadas por el miedo, las dificultades y la incertidumbre.

Asimismo, recordó que antes de Navidad el Pontífice envió ayuda humanitaria financiera a varios países. Dichos apoyos se canalizaron a través de la Oficina de la Limosnería Pontificia y las Nunciaturas del Vaticano, como parte de las acciones de asistencia promovidas por la Santa Sede.

Ucrania recibe apoyo humanitario del Papa León XIV

La entrega de estos camiones con ayuda humanitaria se suma a otros apoyos impulsados por el Vaticano en favor de personas afectadas por crisis humanitarias. El cardenal Krajewski confirmó que los envíos a Ucrania se realizaron conforme a lo planeado y que la ayuda llegó a las zonas designadas.

El Vaticano no precisó el número total de beneficiarios ni la duración del apoyo, pero reiteró que las acciones de ayuda humanitaria continúan como parte de los esfuerzos del Papa León XIV para atender necesidades urgentes en regiones afectadas por conflictos armados.