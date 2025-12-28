GENERANDO AUDIO...

Donald Trump y Volodimir Zelenski. Foto: Reuters.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, se reunirá este domingo en Florida con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el objetivo de obtener respaldo a un acuerdo de paz para Ucrania que ponga fin a la guerra con Rusia, conflicto que se prolonga desde febrero de 2022. El encuentro se realizará tras un reciente ataque ruso con misiles y drones contra Kiev.

La reunión, convocada por Trump, se llevará a cabo en su residencia de Mar-a-Lago a las 13:00 horas locales (18:00 GMT). Se trata del primer encuentro presencial entre ambos mandatarios desde octubre, cuando el presidente estadounidense rechazó la solicitud de Zelenski para recibir misiles de largo alcance Tomahawk.

El plan que se discutirá consta de 20 puntos y es resultado de semanas de negociaciones entre Estados Unidos y Ucrania. Hasta ahora, la propuesta no cuenta con el aval de Rusia.

Zelenski y Trump: reunión clave en Florida

Durante una escala en Halifax, Canadá, Zelenski declaró que espera que las conversaciones con Trump sean “muy constructivas” y afirmó que el reciente ataque ruso a Kiev demuestra la postura de Rusia frente a la posibilidad de un acuerdo de paz.

Desde el inicio de la invasión rusa, grandes zonas del este y sur de Ucrania han resultado afectadas por los combates, con decenas de miles de víctimas mortales, de acuerdo con cifras reportadas por autoridades ucranianas y organismos internacionales.

Hasta el momento, Trump no ha confirmado su respaldo al nuevo plan. En una entrevista con el medio Politico, el presidente estadounidense afirmó que la propuesta no avanzará sin su aprobación.

Apoyo europeo a Ucrania y al acuerdo de paz

En Canadá, Zelenski sostuvo una teleconferencia con líderes europeos, quienes reiteraron su respaldo a los esfuerzos de paz. El canciller alemán, Friedrich Merz, informó que los mandatarios expresaron su “pleno apoyo” a Ucrania.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, aseguraron que el apoyo de la Unión Europea a Ucrania se mantendrá.

En contraste, Rusia acusó a Ucrania y a sus aliados europeos de intentar frenar un plan previo mediado por Estados Unidos para detener los combates. Moscú también anunció la toma de dos localidades adicionales en el este ucraniano: Mirnograd y Guliaipole.

Propuesta de acuerdo de paz y posiciones de Rusia

El plan en discusión plantea detener la guerra a lo largo de las líneas actuales del frente y contempla la creación de zonas desmilitarizadas. También incluye posibles retiradas de tropas ucranianas en el este del país, lo que representa el reconocimiento más claro hasta ahora de eventuales concesiones territoriales por parte de Kiev.

Sin embargo, la propuesta no contempla que Ucrania abandone el 20% de la región oriental de Donetsk que aún controla, una de las principales exigencias de Rusia.

El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó que el gobierno de Kiev no tiene prisa por resolver el conflicto, mientras que el canciller Serguéi Lavrov señaló que la Unión Europea es el principal obstáculo para la paz.

Garantías de seguridad para Ucrania

Zelenski indicó que las garantías de seguridad serán un tema central en la reunión con Trump. Subrayó que estas deben ser simultáneas al fin de la guerra para evitar nuevas agresiones rusas.

Ucrania mantiene su solicitud de mayor apoyo financiero y militar de sus aliados. En este contexto, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, anunció una ayuda de 2 mil 500 millones de dólares canadienses para la reconstrucción del país tras la guerra.

El más reciente ataque ruso dejó dos personas muertas y decenas de heridos en Kiev, además de cortes de electricidad y calefacción que comenzaron a restablecerse el domingo.