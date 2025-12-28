Monte Etna despierta y lanza densa columna de ceniza; activan nivel más alto de alerta a la aviación

GENERANDO AUDIO...

Foto: Reuters

Una densa columna de ceniza volcánica se elevó hacia el cielo sobre el Monte Etna este sábado, mientras el volcán más activo de Italia cambiaba su comportamiento y activaba el nivel más alto de alerta para la aviación.

El Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV) de Italia informó que la actividad explosiva en los cráteres de la cima del Etna se intensificó, produciendo emisiones continuas de ceniza. Este cambio llevó a los científicos a emitir un Aviso de Observatorio Volcánico para la Aviación (VONA) en color rojo, señalando un riesgo potencial para las aeronaves.

A pesar de la alerta, los vuelos operaban con normalidad en el Aeropuerto de Catania-Fontanarossa, según informaron las autoridades, quienes añadieron que no se esperaban interrupciones a menos que aumentara la caída de ceniza.

Con una altura de más de 3 mil 300 metros sobre el nivel del mar, el Etna domina el este de Sicilia y es monitoreado las 24 horas del día. Sus frecuentes erupciones son un recordatorio de las poderosas fuerzas que yacen bajo uno de los volcanes más vigilados de Europa.

