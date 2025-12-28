La razón real por la que Nigeria permitió el ataque de EE. UU., según el ministro Tuggar

GENERANDO AUDIO...

Yusuf Tuggar detalló intervención de EE. UU. en Nigeria. Foto: Getty

El pasado 25 de diciembre, Estados Unidos ejecutó un ataque aéreo en Nigeria dirigido contra grupos radicales islamistas. Aunque las primeras versiones señalaron una presunta violación a la soberanía, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Nigeria aclaró la situación la tarde del jueves: el operativo fue una cooperación estratégica diseñada para frenar las matanzas contra cristianos y musulmanes por igual.

En una reciente entrevista, el ministro de Asuntos Exteriores, Yusuf Maitama Tuggar, reveló los detalles diplomáticos detrás del suceso. Tuggar mantuvo conversaciones previas con el secretario de Estado de los EE. UU., Marco Rubio, y confirmó que el presidente nigeriano, Bola Tinubu, autorizó personalmente el apoyo estadounidense para el ataque.

Nigeria, enfocada en el consecuencialismo

Durante su intervención, Tuggar enfatizó que Nigeria aplica una filosofía de “consecuencialismo”. Para el gobierno, el resultado final es lo que importa: detener el asesinato de ciudadanos nigerianos, sin distinguir su fe religiosa. El ministro destacó que la amenaza terrorista afecta áreas críticas como el Oeste de África, la región del Sahel y la cuenca del Chad, por lo que Nigeria prioriza la preparación constante para el combate.

¿Por qué Nigeria no ha podido resolver el problema?

Según Tuggar, la muerte de Muamar el Gadafi marcó un punto de inflexión al desatar un flujo masivo de armas y combatientes hacia el sur, impactando a Mali, Níger y Nigeria. Además, los recientes golpes de Estado en los países vecinos han debilitado el control fronterizo, obligando a Nigeria a enfrentar a los insurgentes en una frontera cada vez más frágil.

Nigeria sobre aceptar ayuda de EU

Sobre el futuro de esta colaboración, el ministro aclaró que, si bien aceptaron el apoyo para este ataque específico, cualquier intervención militar más profunda dependerá exclusivamente del Ministerio de Defensa de Nigeria.

No obstante, Tuggar calificó la ayuda de EE. UU. como fundamental para proteger a la población. Recordó que, durante su primer mandato, el presidente Donald Trump facilitó la venta de aeronaves Super Tucano, herramientas que elevaron la capacidad de combate del ejército nigeriano.

Finalmente, el canciller reafirmó que Nigeria seguirá colaborando con socios que respeten su soberanía y la estabilidad regional para garantizar la paz de todos sus habitantes.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.