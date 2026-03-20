Embajada de EE. UU. emite alerta a ciudadanos por protestas en Cuba

La Embajada de Estados Unidos en Cuba emitió una alerta de seguridad ante reportes sobre posibles manifestaciones y concentraciones previstas para el fin de semana en La Habana. De acuerdo con el aviso, medios locales han informado sobre movilizaciones tanto a favor del régimen cubano como en contra de la política estadounidense, así como una posible concentración en el Malecón el próximo 21 de marzo.

Ante este escenario, la sede diplomática pidió a sus ciudadanos extremar precauciones y evitar zonas donde se registren aglomeraciones.

Recomendaciones ante posibles protestas en Cuba

Las autoridades estadounidenses emitieron una serie de medidas preventivas para sus ciudadanos ante el contexto de posibles manifestaciones en La Habana:

Evitar zonas de concentración y protestas

de concentración y protestas No participar en aglomeraciones

en aglomeraciones Mantenerse alerta ante el entorno

alerta ante el entorno Prever mayor presencia policial

mayor policial Considerar interrupciones en el transporte

en el transporte Seguir medios locales para actualizaciones

Contexto de tensión social en la isla

La alerta se emite en medio de un contexto de creciente malestar social en Cuba, donde se han reportado apagones prolongados, escasez de productos básicos y manifestaciones en distintas provincias. En días recientes, también se han registrado cacerolazos y protestas espontáneas, lo que ha incrementado la atención internacional sobre la situación en el país.

La embajada recordó que, en caso de emergencia, los ciudadanos estadounidenses pueden comunicarse al número +(53) (7) 839-4100, disponible incluso fuera del horario laboral. Además, recomendó inscribirse en el programa STEP (Smart Traveler Enrollment Program) para recibir notificaciones y actualizaciones de seguridad.

La representación diplomática señaló que este tipo de alertas forman parte de los protocolos habituales para informar a sus ciudadanos sobre riesgos potenciales en el extranjero.

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