Noticias de hoy 19 de marzo de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 19 de marzo de 2026, hasta las 19:00 horas:

Segundo día de paro

Por segundo día, la CNTE provocó afectaciones en Ciudad de México, bloqueando puntos de Reforma; exigen diálogo directo en Palacio Nacional.

Sin presupuesto

Al respecto, la presidenta Sheinbaum aseguró que el diálogo está abierto, pero adelantó que no hay presupuesto para las demandas de los maestros.

Nuevo líder de CJNG

Según el Wall Street Journal, Juan Carlos Valencia González, alias “Pelón” e hijastro del “Mencho”, es el nuevo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Operativo en Sinaloa

Un operativo en Sinaloa dejó un saldo de 11 presuntos delincuentes abatidos, un detenido y la liberación de una mujer identificada como hija del “Mayo” Zambada.

El país más feliz

Finlandia encabeza el índice mundial de felicidad por noveno año consecutivo. Le sigue Islandia, Dinamarca, Suecia y Noruega. México está en el puesto 12.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.