Motel celebra 20 años de carrera musical; reinventa “Dime ven” y alista conciertos especiales

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Motel es una banda que, con conciertos, sus álbumes y la conexión especial con sus fans, se ha hecho de un lugar en la escena musical mexicana, cuya trayectoria, este 2026, celebra 20 años de carrera desde el lanzamiento de su primer disco.

Para conmemorar el aniversario, Rodrigo Dávila y Billy Méndez decidieron reinterpretar el tema que marcó su historia: “Dime ven”, canción que se convirtió en un parteaguas. Además, alistan el lanzamiento de un álbum y preparan una serie de conciertos.

En entrevista con Unotv.com, Rodrigo y Billy nos hablaron sobre este aniversario, la nueva versión de su éxito y lo que viene para Motel.

20 años del primer disco de Motel: orgullosos y agradecidos

Billy Méndez reconoció que cumplir dos décadas como banda resulta “bizarro”, parecen muchos años, pero al mismo tiempo han pasado muy rápido.

Sin embargo, el músico agregó que se sienten agradecidos porque “Motel” sigue vigente en la vida de muchas personas.

“Estamos celebrando el cumpleaños del primer disco, número 20, que, pues es bizarro, es un concepto muy raro, parecieran muchos años, pero a la vez pasó muy rápido, pero bien orgullosos y agradecidos de que esto es una obra de arte que entró y que sigue en la vida de muchas personas, que todos lo queremos mucho”, destacó Billy

Ante esto, Rodrigo Dávila agregó que, al momento de grabar un álbum, la mayor ilusión es que esa música conecte con el público y que, a pesar de tanto tiempo, continúe sonando, ahora en otro nivel y que, incluso, esa conexión llegue hasta nuevas generaciones.

“El público ahí continúa, que de pronto lo reconoces porque, pues, han estado muchas veces ahí, en tus conciertos. Pero empiezas a ver gente, gente nueva, gente más joven, de otra generación. Creo que es realmente emocionante sentir que un trabajo que pudimos hacer en un momento, que ahora se ve ya tan lejano, siga teniendo esa conexión hoy en día”. Rodrigo Dávila

¿Qué se sabe de la nueva versión de “Dime ven” y de su próximo álbum?

La fiesta de los 20 años empieza con una nueva versión de “Dime ven”, así como de otras canciones durante una grabación en el estudio que contó con la presencia de algunos de sus fans, un momento muy emotivo, destacó Rodrigo.

Estos temas formarán parte de “Atemporal”, su próximo álbum, que también incluirá canciones que marcaron a la banda.

“El disco se llama ‘Atemporal’, tiene esta parte de las canciones de nuestro catálogo, pero también tiene otro lado, que son covers que estuvimos haciendo el año pasado de otros artistas, canciones que nos gustan, estaremos en los próximos meses sacando un cover y una canción nuestra, más o menos así”. Rodrigo Dávila

¿Hay diferencia entre las dos versiones de “Dime Ven”?

Han pasado 20 años y, aunque en esencia es la misma canción, sí hay una diferencia entre las dos versiones del sencillo que catapultó al grupo a la fama.

“Para nosotros es difícil, es como uno, cuando se va viendo en el espejo todos los días por 20 años, como que luego dices: ‘no, no cambia tanto’, pero sí. También se nos hizo muy importante respetar las cosas importantes, la melodía, la forma de la canción” Billy Méndez

Parte de esto es que el público pueda mantener y sentir la energía de la canción tanto en un concierto de la banda, o en casa.

“Es más bien lograr compartir lo que uno puede llegar a sentir en uno de nuestros conciertos, tiene como la fuerza de la banda con la que ya llevamos muchos años tocando con ellos. Tiene, como lo que se ha ganado esta canción después de 20 años de tocarla”, agregó el músico.

El proceso a lo largo de 20 años

Haciendo una breve retrospectiva, los integrantes de Motel reconocen que, tras los éxitos de sus primeros discos, no todo ha sido fácil, con momentos en los que ha habido dudas o si esto sigue funcionando.

Sin embargo, hay instantes que les recuerdan las razones por las que han transitado en la escena musical durante dos décadas y que los invitan a continuar en ella.

“De pronto sales y hay un lugar gigantesco cantando tus canciones, es como también ir apreciando cada momento y dándote cuenta un poco que sí, el proyecto ha tenido sus altibajos, momentos donde quizás no se percibe que estemos haciendo mucho. Pero al final ahí seguimos, en nuestra trinchera, tratando de seguir construyendo algo aquí y también la música va tomando su camino. Como estas canciones que siguen siendo escuchadas por la gente”, resaltó Rodrigo Dávila.

Por otro lado, al tocar el tema de la conexión con las nuevas generaciones, en una época en la que se vive mucho de la nostalgia y en la que la música no se comercializa igual, Billy explicó que todo es parte de un ciclo.

“Siempre tienes como un papá, un hermano, una mamá o una hermana que te pasan música. Puede ser un poco eso, siento que también estamos pasando por un momento donde hay una especie de, como que todo es cíclico, y luego entra esta nostalgia para ciertas cosas y hay ciertas épocas. Entonces, puede ser un poco de nostalgia”, detalló.

En cuanto a las nuevas tendencias musicales, aunque por lo regular tratan de hacer que su sonido sea lo más actual posible, siempre han mantenido el espíritu musical de la banda.

“Siempre tratamos de alguna manera de que nuestra música sea lo más actual posible, pero nunca hemos hecho eso como de manera, donde cambias el género. Más bien puedes jugar con los arreglos, hemos hecho canciones un poco más como al mundo electrónico, porque nos gusta mucho de pronto esa música o esa tendencia, pero siempre tratando de mantener, el estilo de composición que siempre ha sido, el que tiene que ver con nosotros”, recalcó Rodrigo.

Otro de los puntos importantes en su carrera es la conexión con sus fans que, además de retratarla en el video de la nueva versión de “Dime ven”, que se estrenó este 19 de marzo, en su trayectoria, han compartido varios momentos íntimos con ellos.

Algunos de ellos sucedieron el año pasado, cuando participaron en una gira, organizada por un amigo suyo, que se realizó en casas, proyecto en el que también participaron artistas como Chetes y Javier Blake. Para Motel, la experiencia fue muy especial.

“Eran conciertos muy pequeños. El más grande habrán sido 200 personas y había unos que por el lugar, eran conciertos para 60 o 70 personas. De pronto, en la sala de la casa de alguien, de una familia y eso fue realmente bien especial. Era como tener un concierto inmediato y directo con la persona que te escucha, en muchos casos te quedabas ahí platicando con ellos después”, explicó Rodrigo.

¿Habrá conciertos por los 20 años de carrera de Motel?

Con el lanzamiento de “Atemporal” en el panorama, Billy y Rodrigo se preparan para una gira en la que ya está contemplada su presentación para el 11 de abril en el Festival City de Querétaro, así como otras fechas especiales que, para conservar el misterio, anunciarán próximamente.

“Estaremos activando la gira muy pronto, por ahí tenemos una fecha que está muy padre, que es el 11 de abril en el Festival City de Querétaro, con muchas otras bandas, y vienen dos fechas muy especiales. Hace tiempo que no tenemos un concierto especial, nuestro únicamente, aquí en Ciudad de México. El venue todavía no nos permiten decirlo, porque se anunciará oficialmente próximamente, pero, esto es en diciembre, en Ciudad de México y Guadalajara” Rodrigo Dávila

Conmemorando dos décadas de carrera musical con una especie de “reinicio” y con las ganas de seguir tocando e incluso a volver a festivales como el Vive Latino y Tecate Pa’l Norte, todo apunta a que Motel seguirá sonando por muchos años más.

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