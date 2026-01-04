México, España y estos países rechazan que EE. UU. controle Venezuela

GENERANDO AUDIO...

Los Gobiernos de Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España rechazaron este domingo “cualquier intento de control” sobre Venezuela, luego de que Estados Unidos afirmara que asumió el control del país tras la detención de Nicolás Maduro.

En un comunicado conjunto, las seis naciones expresaron su preocupación por la estabilidad regional, tras los ataques estadounidenses que derivaron en la captura del mandatario venezolano.

Preocupación por control político y de recursos

De acuerdo con el pronunciamiento, los países firmantes advirtieron sobre los riesgos de una administración o apropiación externa de los recursos naturales y estratégicos de Venezuela.

“Manifestamos nuestra preocupación ante cualquier intento de control gubernamental, de administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos”, señala el comunicado difundido por la Cancillería de Colombia.

Llamado al respeto de la voluntad popular

Los gobiernos subrayaron que la situación venezolana debe resolverse con respeto a la voluntad del pueblo venezolano, sin injerencias externas y en apego al derecho internacional.

El documento enfatiza que cualquier salida a la crisis debe surgir de mecanismos democráticos y no de acciones militares o decisiones unilaterales.

Rechazo regional a la incursión de EE. UU.

Líderes como Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y Gustavo Petro en Colombia rechazaron públicamente la incursión de Estados Unidos en Venezuela y pidieron la intervención de organismos internacionales, entre ellos la ONU.

Estados Unidos confirmó la captura de Nicolás Maduro, quien enfrentará un juicio en Nueva York por presuntos delitos de narcotráfico y terrorismo, y reconoció a Delcy Rodríguez como presidenta interina con respaldo de la cúpula militar.

División internacional por la crisis venezolana

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que es “prematuro” hablar de elecciones en Venezuela en este momento.

En paralelo, países aliados del gobierno venezolano como Rusia, China, Irán y Cuba también rechazaron los ataques y exigieron la liberación inmediata de Maduro, lo que profundiza la división internacional sobre la crisis.

