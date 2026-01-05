No solo petróleo: qué son las tierras raras que tiene Venezuela

GENERANDO AUDIO...

Además del petróleo, Venezuela tiene otras riquezas minerales en su territorio: las tierras raras. Estos depósitos naturales cuentan con minerales poco comunes que podrían ser explotados para obtener importantes beneficios económicos.

¿Cuáles son las tierras raras que se encuentran en Venezuela?

El nombre de “tierras raras” proviene de 17 elementos químicos de la tabla periódica, los cuáles son considerados “raros” porque no es habitual encontrarlos en su forma más pura de manera natural.

Estos minerales son utilizados en la construcción de artefactos de alta tecnología como reactor nucleares, baterías de alto rendimiento, rayos-X, láseres, combustibles, entre otros.

Los 17 elementos “raros” son los siguientes: escandio, itrio, lantano, cerio, praseodimio, neodimio, prometio, samario, europio, gadolinio, terbio, disprosio, holmio, erbio, tulio, iterbio y lutecio.

Los depósitos de tierras raras en Venezuela se encuentran en la zona minera conocida como el Arco Minero del Orinoco, en el estado de Bolívar y tiene una extensión de 111 843,70 km².

Expertos en economía consideran que con el “boom” de la inteligencia artificial las tierras raras adquirirán más valor e importancia en el futuro cercano, además el presidente Donald Trump ha manifestado anteriormente su interés en estos depósitos minerales.

