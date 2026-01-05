GENERANDO AUDIO...

Cártel de los Soles. Reuters

El Cártel de los Soles es un presunto grupo criminal que, según Estados Unidos, está liderado por Nicolás Maduro y altos funcionarios de su gobierno, y que participa en narcotráfico y terrorismo.

Washington anunció su designación como Organización Terrorista Extranjera (OTE) a partir del 24 de noviembre de 2025.

La historia del Cártel de los Soles

De acuerdo con el Departamento de Estado, el Cártel de los Soles opera desde Venezuela y ha corrompido instituciones clave como el ejército, la inteligencia, la legislatura y el poder judicial.

Estados Unidos sostiene que el grupo ha facilitado el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y Europa, además de colaborar con otras organizaciones criminales ya designadas como terroristas.

La designación del llamado grupo terrorista se realizó bajo la sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

Origen del nombre Cártel de los Soles

El término surgió en la década de 1990 en Venezuela. Hace referencia a los soles que aparecen en las insignias militares de los generales del país.

Inicialmente, el nombre se usó para describir a funcionarios militares presuntamente vinculados al narcotráfico, aunque con el tiempo se amplió para señalar a otros actores del poder político.

Según la BCC, señala que no se trata de un cártel tradicional con jerarquías, sino de un sistema de corrupción que permite el paso de drogas por puntos estratégicos como aeropuertos, puertos y fronteras.

Washington afirma que el Cártel de los Soles es responsable de usar la droga como un arma para generar violencia y desestabilización en la región.

Negativa del gobierno venezolano

El Gobierno de Venezuela ha rechazado las acusaciones y asegura que el Cártel de los Soles no existe. Autoridades venezolanas califican la designación como una “invención” utilizada por Estados Unidos para justificar presión política e intervención.

Pese a ello, Estados Unidos reiteró que seguirá usando todas las herramientas disponibles para combatir el narcoterrorismo vinculado al régimen de Maduro.

Maduro comparecerá el lunes al mediodía

El derrocado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, comparecerá ante un juez de Nueva York el lunes al mediodía, anunció este domingo el tribunal que le notificará formalmente los cargos en su contra.

Acusado por la justicia estadounidense por cargos de narcotráfico y de terrorismo, el jefe de Estado capturado en Caracas el sábado mediante un operativo estadounidense comparará ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Manhattan.

