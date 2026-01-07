Denuncian detención de 16 periodistas durante instalación del Parlamento de Venezuela

GENERANDO AUDIO...

La jornada de instalación del nuevo período legislativo en Venezuela estuvo marcada por la detención temporal de periodistas y trabajadores de medios, de acuerdo con información difundida por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).

El lunes, la Asamblea Nacional inició funciones para el periodo 2025-2031 y tomó protesta a Delcy Rodríguez como presidenta interina, tras la destitución de Nicolás Maduro durante una operación militar encabezada por Estados Unidos.

Reportes de detenciones en Caracas y la frontera con Colombia

Según el SNTP, 14 periodistas y trabajadores de la prensa fueron detenidos en Caracas mientras realizaban cobertura informativa del acto legislativo. De ellos, 13 pertenecían a medios y agencias internacionales y uno a un medio nacional. Todos fueron liberados posteriormente, aunque uno de los comunicadores fue deportado.

El sindicato también reportó la retención de otros dos corresponsales internacionales en la frontera con Colombia, quienes permanecieron incomunicados durante varias horas antes de ser liberados.

Revisión de equipos y vigilancia a comunicadores

De acuerdo con el gremio, durante las detenciones se realizaron inspecciones de equipos de trabajo, así como revisiones de teléfonos móviles, incluyendo desbloqueo de dispositivos y rastreo de mensajes, llamadas y actividad en redes sociales.

Estos hechos ocurrieron en un contexto de alta tensión política, ya que el acto parlamentario coincidió con una movilización de simpatizantes del chavismo para exigir la liberación de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes enfrentan cargos por narcotráfico y terrorismo en tribunales de Nueva York.

Operativo de seguridad y reporte de disparos

Durante la jornada se registró un refuerzo de la presencia policial y militar en las inmediaciones del Parlamento y el palacio presidencial. Por la noche, se reportaron detonaciones, que las autoridades atribuyeron a la neutralización de un dron que sobrevolaba la zona sin autorización.

Pronunciamiento de la Sociedad Interamericana de Prensa

Ante estos hechos, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) emitió un comunicado en el que llamó a las autoridades venezolanas a poner fin a cualquier práctica que restrinja el ejercicio del periodismo, al advertir que las detenciones y revisiones a comunicadores vulneran garantías fundamentales.

“Ninguna circunstancia justifica la detención, intimidación o criminalización de periodistas por cumplir con su labor informativa. El periodismo no puede ser tratado como una amenaza, sino como un servicio público esencial”, señaló Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.

Contexto de restricciones a la prensa en Venezuela

De acuerdo con cifras del SNTP, más de 400 medios de comunicación han cerrado en los últimos 20 años en Venezuela, durante los gobiernos de Nicolás Maduro y su antecesor, Hugo Chávez, en un entorno que el gremio ha calificado como cada vez más restrictivo para la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a estar informada.

