Estados Unidos saca a Siria de su lista de países promotores del terrorismo

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Foto: AFP/Archivo

Tras la caída de Bashar al Asad, en diciembre de 2024, este lunes Estados Unidos retiró a Siria de su lista de países promotores del terrorismo, lo que impedía las inversiones en ese país.



Esta acción “ayudará a fomentar inversión adicional en Siria para promover la estabilidad política y económica”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado. El Tesoro afirmó que las medidas estaban “en línea con la promesa del presidente (Donald) Trump de aliviar las sanciones a Siria”.



El gobernador del Banco Central de Siria, Safwat Raslan, calificó este lunes de “histórica” la decisión de Estados Unidos. “Poner fin a la designación de Siria como Estado patrocinador del terrorismo es un paso histórico que devuelve al país al lugar que le corresponde en el sistema económico mundial”, declaró Safwat Raslan en X, y añadió que el banco está “trabajando para construir un sistema financiero moderno y fiable”.



A su turno, el ministro de Finanzas Mohammed Barnieh dijo que la medida “abre una puerta importante y largamente esperada para reforzar la integración de Siria en el sistema económico y financiero mundial, atraer inversiones y tecnologías modernas, y apoyar las oportunidades de desarrollo”.



El Departamento de Estado estadounidense también revocó su designación del Frente al-Nusrah —también conocido como Hay’at Tahrir al-Sham (HTS)— como organización terrorista global. HTS se conocía anteriormente como Frente al-Nusra y fue en su momento la rama de Al Qaeda en Siria. Pero rompió lazos con el grupo yihadista en 2016.



Estados Unidos había anunciado inicialmente en julio su intención de retirar a Siria de la lista de estados patrocinadores del terrorismo, una medida vista como un voto de confianza para el líder Ahmed al-Sharaa, un exyihadista que ha intentado presentarse como una figura unificadora tras la caída en 2024 de la familia Asad, que gobernó con mano de hierro durante medio siglo.



Desde 2025, muchos países occidentales han ido levantando progresivamente las sanciones impuestas a Siria, entre ellos Canadá y el Reino Unido. La Unión Europea ya las había levantado en mayo de 2025.

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