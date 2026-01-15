Militares europeos llegan a Groenlandia para apoyar a Dinamarca frente a la ambición de EE. UU.

GENERANDO AUDIO...

Despliegue militar en Groenlandia. Foto: AFP

Varios países europeos comenzaron el despliegue de militares en Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca, en medio de la creciente tensión por el interés de Estados Unidos en tomar el control de la isla del Ártico.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, advirtió que la ambición estadounidense sobre Groenlandia “sigue intacta”, pese a los esfuerzos diplomáticos.

El movimiento ocurre después de que el presidente Donald Trump reiterara su intención de anexionar Groenlandia, al considerar que es clave para la seguridad nacional de Estados Unidos, ante una supuesta amenaza de Rusia y China en la región.

Despliegue militar en Groenlandia

Autoridades de Dinamarca y Groenlandia confirmaron que el refuerzo militar se da en el marco del ejercicio “Arctic Endurance”, una misión de reconocimiento encabezada por países europeos miembros de la OTAN.

Dos aviones daneses con tropas aterrizaron el miércoles en Groenlandia, mientras que Alemania, Francia, Finlandia, Noruega, Países Bajos, Reino Unido y Suecia enviaron contingentes para evaluar la seguridad en el Ártico.

Los despliegues son limitados: Alemania envió 13 soldados y Países Bajos un militar.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, confirmó que un primer grupo de militares franceses ya está en el terreno y anunció el envío de más medios terrestres, aéreos y marítimos en los próximos días.

EE.UU. mantiene interés en controlar Groenlandia

Tras una reunión en Washington entre autoridades danesas, groenlandesas y funcionarios estadounidenses, Frederiksen señaló que se trabaja en un grupo de seguridad para el Ártico, pero reconoció que el desacuerdo con Washington continúa.

“La ambición estadounidense de tomar el control de Groenlandia sigue intacta”, afirmó la mandataria danesa, quien dijo que su gobierno busca evitar ese escenario mediante diálogo y cooperación internacional.

Por su parte, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, llamó a mantener la vía diplomática y aseguró que las conversaciones “están en marcha”.

EE.UU. minimiza despliegue europeo

La Casa Blanca aseguró que el despliegue europeo no influye en la postura de Trump.

“No creo que (el despliegue de) tropas en Europa influya en el proceso de toma de decisiones del presidente, ni tampoco tiene ningún impacto en su objetivo de adquirir Groenlandia”. Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca

