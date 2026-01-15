Crisis en Irán está desde hace 15 años, afirma académica iraní
Las protestas en Irán no son un fenómeno reciente ni aislado. La académica iraní Shegoufeh Mohammadi, del Instituto de Investigaciones Filológicas Iraní, afirmó que las movilizaciones responden a más de 15 años de descontento social, marcado por represión estatal, crisis económica y la exigencia del derecho a la autodeterminación del pueblo iraní.
“Hay que comprender que las personas que están manifestándose en Irán no lo están haciendo sólo desde hace dos semanas, sino más bien estamos viendo una serie de protestas que tienen antecedentes, al menos, de 15 años en este país”, Shekoufeh Mohammadi
En entrevista con Pablo Valdés y Juan Rivas en “A las nueve en Uno”, Shekoufeh Mohammadi alertó porque se desconocen las cifras exactas que ha dejado la ola de represión.
“No sabemos, desafortunadamente, cuál es dimensión de las represiones recientes. Sabemos que es muy grande, pero no sabemos exactamente la cifras. Sabemos también, que, debido, justo a esto, el número manifestantes ha decrecido”, Shekoufeh Mohammadi
La académica aseguró que ella, como muchos, busca el momento para regresar a Irán; sin embargo, por el momento no hay condiciones para hacerlo.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.