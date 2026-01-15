Tensión en el Ártico: militares europeos llegan a Groenlandia para frenar la ambición de Estados Unidos

GENERANDO AUDIO...

Groenlandia rechaza ser parte de Estados Unidos. Foto: AFP

Varios países europeos comenzaron este jueves el despliegue de militares en Groenlandia en respaldo a Dinamarca, ante la creciente presión de Estados Unidos por tomar el control de este territorio.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, advirtió que la ambición estadounidense “sigue intacta” y que hay un desacuerdo clave entre aliados.

Estados Unidos intensifica su interés por Groenlandia

El presidente estadounidense, Donald Trump ha reiterado que Groenlandia es clave para la seguridad nacional y ha planteado incluso la posibilidad de comprar la isla o intervenir militarmente.

Donald Trump advierte que de no actuar, Rusia o China podrían aumentar su influencia en este territorio rico en recursos minerales.

Mette Frederiksen señaló en un comunicado este jueves que se está formando un grupo de trabajo para abordar cómo se podría mejorar la seguridad en el Ártico.

Es obviamente un asunto grave, y proseguimos con nuestros esfuerzos para impedir que ese escenario se haga realidad, indicó.

Europa despliega tropas en apoyo a Dinamarca

Ante este escenario, Dinamarca consiguió el respaldo de varios socios europeos: Francia, Suecia, Alemania, Noruega y Países Bajos participan en la misión de reconocimiento del ejercicio “Arctic Endurance“.

El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó este jueves que un primer equipo de militares franceses ya estaba en terreno y aseguró que enviará más medios terrestres, aéreos y marítimos próximamente para fortalecer la misión europea en Groenlandia.

Consenso dentro la OTAN

El Ministerio de Defensa alemán explicó que la misión tiene como principal objetivo explorar opciones para garantizar la seguridad ante amenazas rusas y chinas en el Ártico

La ministra danesa Frederiksen afirmó que hay consenso en la OTAN para reforzar la presencia en la región y garantizar la seguridad de Europa y Norteamérica.

Por otro lado, Rusia expresó su grave preocupación por el despliegue de tropas de la OTAN en Groenlandia, según un comunicado de su embajada en Bruselas.

En Nuuk, las banderas groenlandesas se multiplican como reflejo del temor y la incertidumbre de la población.

