Feroz incendio derrumba cúpula de edificio victoriano en la estación central de tren en Glasgow

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

Un incendio en el centro de la ciudad escocesa de Glasgow calcinó y provocó el derrumbe de la cúpula de un edificio victoriano contiguo a la estación de tren Glasgow Central, destruyendo varios comercios en los bajos comerciales y obligando a interrumpir los servicios de la estación y a evacuar un hotel cercano, si bien no dejó víctimas.

Las llamas, iniciadas por la tarde en una tienda de vapeadores en la histórica calle Union, se extendieron al edificio, que data de 1851 y cuya cúpula sucumbió al fuego varias horas después, pese a las labores de los más de 60 bomberos desplazados, según informó la cadena británica BBC, mientras que el Servicio de Bomberos escocés anunció el despliegue de “15 vehículos contra incendios y recursos especializados”.

“Los bomberos continúan trabajando para extinguir un gran incendio en un edificio en Union Street”, señaló un vocero de Bomberos en un comunicado del servicio, que recomendó a la población evitar la zona y a los residentes mantener las ventanas de sus domicilios cerradas. “No se han registrado víctimas y los equipos permanecen en el lugar”, apuntó.

El fuego terminó por calcinar una peluquería y una cafetería, además de la tienda en la que se originó, y obligó a la evacuación del Hotel Voco Grand Central, situado en las inmediaciones de la estación.

A este respecto, a raíz del incendio, la red de ferrocarril escocesa anunció que “la Estación Central de Glasgow permanece cerrada hasta nuevo aviso, con todos los servicios suspendidos tras el incendio en el centro de la ciudad el domingo”.

En consecuencia, la operadora pública ScotRail afirmó en un comunicado que ninguno de sus trenes se detendrá en los andenes: “Lamentablemente, no podremos operar servicios de tren hacia o desde la planta alta de Glasgow Central mañana tras el impacto del gran incendio cerca de la estación. Nuestros trenes que operan a través de la planta baja de Glasgow Central continuarán funcionando, pero no pararán en la estación”, declaró su director de servicios, Mark Ilderton.

Por su parte, el primer ministro de Escocia, John Swinney, se mostró “profundamente preocupado por el incendio ocurrido esta noche cerca de la Estación Central de Glasgow y muy agradecido a todos los servicios de emergencia que están respondiendo”. “Por favor, sigan las recomendaciones de viaje, eviten la zona y manténganse a salvo”, agregó en una publicación en redes sociales.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.