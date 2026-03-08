Cocodrilos representan una amenaza tras inundaciones en Australia

GENERANDO AUDIO...

Advierten de cocodrilos por inundaciones en Australia. Foto: Getty Images.

Autoridades de Australia han advertido a las personas que han recibido reportes de cocodrilos en todas partes luego de las fuertes inundaciones que se han registrado al norte de este país. Por esta razón, piden a las personas evitar entrar al agua.

Advierten de la presencia de cocodrilos tras inundaciones en Australia

La Policía del Territorio del Norte de Australia advirtió este domingo 8 de marzo de 2026 que han recibido reportes de cocodrilos luego de las fuertes inundaciones que se han registrado en esta parte del país.

Al respecto, el comandante interino del control de incidentes policiales, Shaun Gill, dijo que hay cocodrilos “absolutamente por todas partes”, por lo que pidió a la población australiana no entrar en el agua.

De hecho, dio dos razones por las que las personas no deben entrar al agua, principalmente en los ríos: que con las inundaciones son de corriente rápida, y porque son los principales lugares donde los cocodrilos estás más activos.

También al respecto, el subcomisario de policía, Travis Wurst, igual advirtió a los residentes de la localidad de Katherine que no hagan “tonterías” y que no entren en el agua.

Piden a las personas mantenerse alejadas de las inundaciones

También a través de un comunicado de prensa, la Fuerza de Policía del Territorio del Norte de Australia informó el rescate de un hombre en inundaciones de la localidad de Beswick, justo en el río Waterhouse.

Al respecto, indicaron que un hombre de 40 años ignoró las advertencias de emergencia en medio de las evacuaciones obligatorias en Bottom Camp y caminó hacia las inundaciones para comprobar la profundidad del agua.

Como no pudo nadar en la corriente rápida, se sujetó de un árbol y gritó pidiendo ayuda. Una persona alertó a las autoridades australianas y éstas lo rescataron con ayuda de un bote.

Por este caso, también el superintendente de la División Central de Virginia Read aprovechó para pedir encarecidamente a la población a mantenerse alejada de las inundaciones.

“El riesgo de lesiones, enfermedades y muerte es demasiado alto”, dijo.

Evacúan a más de mil personas

Las autoridades australianas han evacuado y trasladado a más de mil personas en todo el Territorio del Norte de Australia tras las inundaciones.

De acuerdo con datos históricos, las fuertes lluvias que se dieron durante este fin de semana han provocado que la localidad de Katherine sufra su peor inundación desde 1998.

Igual el comandante interino del control de incidentes policiales, Shaun Gill, informó que al menos 90 viviendas estaban sin electricidad.

Por último, las autoridades australianas anunciaron que varias escuelas permanecerán cerradas hasta este lunes 9 de marzo de 2026 por las inundaciones, señaló la jefa de gobierno del Territorio del Norte, Lia Finoccio.

