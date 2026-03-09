Nubes negras y lluvia oscura cubren el cielo de Irán

GENERANDO AUDIO...

Nubes negras y lluvia oscura en Irán. Foto: Getty Images.

En redes sociales han comenzado a compartirse videos de nubes negras y lluvia oscura que cubren el cielo de Irán, luego de ataques realizados por Israel durante este fin de semana.

Muchas personas captaron varias nubes negras y hasta lluvia oscura en Teherán, capital de Irán, por lo que muchos usuarios comenzaron a preguntarse en redes sociales a qué se debía este extraño fenómeno.

De hecho, algunos testigos de este acontecimiento aseguraron en publicaciones que la lluvia que caía este domingo 8 de marzo de 2026 en territorio iraní era aceitosa.

¿A qué se deben estas nubes negras en Irán?

Estas nubes negras y lluvia oscura en Teherán se relacionaron al ataque que llevó a cabo el ejército de Israel, este pasado sábado 7 de marzo, a cuatro depósitos de petróleo y una planta logística, lo que provocó también que se registraran incendios.

Al respecto, autoridades de Estados Unidos confirmaron que se trataron de ataques israelíes dirigidos a depósitos de combustible de Irán. De hecho, aseguraron que ellos no están atacando ninguna infraestructura energética.

Estados Unidos se desliga de los ataques a depósitos de petróleo

En entrevista con medios, Chris Wright, secretario de Energía de Estados Unidos, dijo que su país no tiene planes de atacar la industria petrolera de Irán, ni tampoco su industria del gas natural, ni ningún elemento de su industria energética.

En redes sociales circulan algunos videos en los que se muestra que tras los ataques israelíes a los depósitos de petróleo iraníes, se generó un fuerte incendio que provocó que se elevara una densa nube de humo negro. En otra grabación, se observa que una extensa nube oscura cubre el cielo de Teherán, y en otro video más, un testigo muestra la lluvia que cayó por este fenómeno.

