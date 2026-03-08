Irán elige a Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo y desafía advertencias de Estados Unidos e Israel

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

Los clérigos gobernantes de Irán designaron este 8 de marzo de 2026 en Teherán a Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido Alí Jamenei, como nuevo líder supremo del país, en medio de la guerra regional y pese a las advertencias de Estados Unidos e Israel sobre su nombramiento.

La decisión fue tomada por la Asamblea de Expertos, el órgano clerical encargado de elegir al líder supremo de la República Islámica de Irán, nueve días después de que ataques de Israel y Estados Unidos provocaran la muerte del ayatolá Jamenei.

Según un comunicado oficial, Mojtaba Jamenei, de 56 años, fue designado como el tercer guía del sistema político iraní tras obtener un voto decisivo de los miembros de la asamblea.

Asamblea de Expertos elige rápidamente al sucesor tras la muerte de Alí Jamenei

La Asamblea de Expertos aseguró que no dudó en nombrar a un nuevo líder supremo pese a lo que calificó como la “agresión” de Estados Unidos y del gobierno israelí.

Antes del anuncio, el presidente estadounidense Donald Trump había desestimado al nuevo líder iraní al considerarlo un “peso ligero” y afirmó que Washington debería tener voz en la designación.

“Si no obtiene nuestra aprobación no va a durar mucho”, declaró Trump en una entrevista con ABC News.

Sin embargo, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, respondió que la elección del líder supremo corresponde únicamente a Irán y rechazó cualquier intento de interferencia externa.

Irán advierte que podría golpear instalaciones petroleras en la región

En paralelo al nombramiento del nuevo líder supremo, el conflicto regional continúa intensificándose.

Durante la jornada, ataques israelíes impactaron depósitos de petróleo en Teherán, lo que provocó una densa nube de humo en la capital iraní y dejó al menos cuatro muertos, según reportes citados.

De acuerdo con el Ministerio de Salud de Irán, más de 1.200 personas han muerto y más de 10.000 civiles han resultado heridos desde el inicio de la guerra, cifras que no pudieron ser verificadas de forma independiente.

El ejército iraní advirtió que podría responder atacando instalaciones petroleras en la región si continúan los ataques contra su infraestructura energética.

Un portavoz militar señaló que, si el conflicto continúa, el precio del petróleo podría superar los 200 dólares por barril.

Escala el conflicto en Líbano y aumenta el número de desplazados

La guerra también se ha extendido a Líbano, donde los bombardeos israelíes volvieron a sacudir Beirut.

Israel confirmó un ataque contra un hotel en el centro de la capital libanesa, donde, según el ejército israelí, se encontraban altos mandos de los Guardianes de la Revolución iraníes.

De acuerdo con el balance del Ministerio de Salud libanés, 394 personas han muerto, entre ellas 83 niños y 42 mujeres, mientras que 517.000 personas han sido desplazadas desde el inicio de los ataques.

Macron habla con Trump y con el presidente iraní en medio de la crisis

En medio de la escalada del conflicto, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, informó que mantuvo conversaciones telefónicas con Donald Trump y con el presidente iraní Masud Pezeshkian.

El mandatario francés afirmó que pidió a Irán cesar de inmediato los ataques contra países de la región.

Mientras tanto, los Guardianes de la Revolución señalaron que lanzaron misiles contra Tel Aviv, el desierto del Negev y bases estadounidenses en la región.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.