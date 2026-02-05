Globos con gas provocan explosión dentro de un ascensor en Mumbai

GENERANDO AUDIO...

Explosión de globos con gas dentro de un ascensor. Foto: Gettyimages

Un incidente registrado por cámaras de seguridad mostró el momento en que globos llenos de gas se incendiaron y explotaron dentro de un ascensor residencial en Goregaon West, Mumbai, dejando dos personas con quemaduras leves. El hecho ocurrió en cuestión de segundos y generó pánico entre los ocupantes del elevador.

De acuerdo con las imágenes, una joven ya se encontraba dentro del ascensor cuando un hombre ingresó cargando una bolsa de gran tamaño con globos, seguido por una tercera persona. Instantes después, mientras los ocupantes se acomodaban, un roce o movimiento con la bolsa provocó una súbita llamarada que envolvió el espacio cerrado.

El momento de la explosión quedó grabado

En el video se observa cómo la joven se gira para verse en el espejo del elevador y, casi de inmediato, se produce la explosión, acompañada de fuego y humo. La reacción de los ocupantes es inmediata, intentando resguardarse y salir del elevador tras el estallido.

Pese a lo impactante de las imágenes, no se reportaron víctimas mortales. Las autoridades informaron que dos de las tres personas presentaron quemaduras leves, mientras que la tercera resultó ilesa.

Gas inflamable, factor determinante

De manera preliminar, se indicó que los globos no estaban inflados con aire, sino con hidrógeno, un gas altamente inflamable. Esta condición habría sido determinante para que el contacto o fricción desencadenara la explosión dentro del ascensor.

Se especula que, por tratarse de un espacio reducido, el riesgo fue mayor y las consecuencias pudieron ser más graves si la cantidad de gas hubiera sido superior o si el fuego se hubiera prolongado.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.