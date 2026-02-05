Jefe de la ONU advierte riesgo de “colapso” en Cuba por bloqueo petrolero

GENERANDO AUDIO...

Cuba no recibe suficiente petróleo tras caída de Maduro. Foto: AFP

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, alertó que Cuba enfrenta un riesgo inminente de “colapso” humanitario si no logra satisfacer sus necesidades críticas de petróleo. La advertencia fue emitida este miércoles a través de su portavoz, Stéphane Dujarric, en un contexto de severa escasez de combustible que agrava la crisis en la isla.

Una crisis con impactos acumulados

La situación actual no es un evento aislado, sino el resultado de impactos acumulados durante varios años, explicó Darío Álvarez, asesor de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) para América Latina. La isla ha sido golpeada recientemente por desastres naturales, incluido el huracán Melissa en octubre, que afectó a más de 2 millones de personas, además de dos huracanes, un terremoto y cortes energéticos masivos durante 2024.

El petróleo es factor clave para la supervivencia en Cuba

“El combustible es un factor clave para todo”, subrayó Álvarez. Es esencial para el transporte de ayuda, el funcionamiento de hospitales, el bombeo de agua, la cocina y las plantas eléctricas de emergencia.

Sin embargo, la respuesta humanitaria de la ONU, que requiere 74 millones de dólares, sólo ha logrado movilizar el 23% de los fondos, un esfuerzo que se ve “retrasado” por la crítica falta de petróleo.

Falta de petróleo empeora efectos del bloqueo económico

La crisis se profundiza tras el cese de los envíos de petróleo desde Venezuela en enero, después del derrocamiento de Nicolás Maduro.

Cuba, sujeta al embargo estadounidense desde 1962, depende históricamente de ese suministro. El presidente Donald Trump ha amenazado con imponer aranceles a cualquier país que intente vender petróleo a La Habana y afirmó que México dejará de enviarlo, calificando a Cuba como “una nación fallida”.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.