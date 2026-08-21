Guatemala recibe a 2 mil 284 mexicanos deportados de EE.UU. en 2026

GENERANDO AUDIO...

Personas deportadas. Foto: Reuters

Guatemala ha recibido a 2 mil 284 mexicanos deportados de Estados Unidos en lo que va de 2026, informó el presidente Bernardo Arévalo. El mandatario aclaró que las personas llegaron únicamente en calidad de “tránsito” y fueron trasladadas a México en menos de 24 horas.

El traslado de mexicanos a terceros países ocurre en medio de la política migratoria del gobierno de Donald Trump, que busca endurecer las deportaciones y reducir la migración irregular hacia Estados Unidos.

Mexicanos deportados permanecieron menos de 24 horas en Guatemala

Arévalo explicó que los ciudadanos mexicanos llegaron a Guatemala en aviones que también transportaban a guatemaltecos deportados desde Estados Unidos.

El presidente negó que Guatemala esté funcionando como un tercer país seguro para estas personas. Aseguró que los mexicanos permanecieron en territorio guatemalteco por menos de 24 horas antes de continuar su viaje hacia México.

También señaló que los gastos relacionados con el traslado fueron cubiertos por autoridades de Estados Unidos o México.

México rechaza traslado de deportados a terceros países

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó que expresó a Estados Unidos su rechazo a esta práctica.

La cancillería mexicana señaló que realiza las gestiones necesarias para garantizar el retorno seguro y digno de los mexicanos deportados hacia países de Centroamérica.

La situación fue reportada esta semana por medios estadounidenses, que señalaron que el gobierno de Trump habría enviado a ciudadanos mexicanos a Guatemala y Honduras, pese a que México está dispuesto a recibir directamente a sus ciudadanos.

Honduras niega recibir mexicanos deportados

A diferencia de Guatemala, autoridades de Honduras afirmaron no tener información sobre la recepción de mexicanos deportados desde Estados Unidos.

Sin embargo, el medio estadounidense Telemundo entrevistó a Arturo Trejo, un mexicano de 56 años originario de Hidalgo, quien afirmó haber sido trasladado en avión a Honduras antes de regresar a México.

Trejo aseguró que los pasajeros no recibieron información sobre el destino del vuelo y que únicamente les indicaron que subieran al avión.

La práctica podría generar nuevas tensiones entre México y Estados Unidos, mientras continúan las medidas para aumentar las deportaciones durante la administración de Trump.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.