Trump deporta a 289 mil personas a México en 2026, reporta el INM

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Trump deporta miles en 2026. Foto: Cuartoscuro | AFP

La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha deportado a 289 mil personas a México entre el 20 de enero y el 13 de agosto de 2026, informó el Instituto Nacional de Migración (INM).

Durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, el comisionado del INM, Sergio Salomón Céspedes, detalló que la mayoría de las personas retornadas son mexicanas, aunque también se han recibido migrantes de otras nacionalidades.

Más de 271 mil mexicanos han sido deportados

De acuerdo con cifras del INM, del total de personas deportadas entre el 20 de enero y el 13 de agosto:

271 mil 193 son connacionales mexicanos

19 mil son extranjeros

289 mil personas han sido recibidas en total

Las autoridades señalaron que los extranjeros representan alrededor del 8% de las deportaciones registradas durante el actual gobierno estadounidense.

Así han ingresado los deportados a México

Sergio Salomón Céspedes explicó que 171 mil 508 mexicanos ingresaron por vía terrestre a través de los distintos puntos de repatriación instalados en la frontera.

Mientras tanto, 99 mil 685 connacionales llegaron por vía aérea en 816 vuelos que aterrizaron en 10 aeropuertos del país.

“171 mil 508 ingresaron vía terrestre por los diferentes puntos de repatriación establecidos, además, por vía aérea, se han recibido a 99 mil 685 connacionales en 816 vuelos en 10 aeropuertos”, Sergio Salomón Cespedes, Comisionado del Instituto Nacional de Migración

El titular del INM destacó que México mantiene mecanismos de recepción y atención para las personas repatriadas desde Estados Unidos.

También han llegado migrantes de otras nacionalidades

El funcionario informó que, tan solo durante la última semana, fueron recibidas 216 personas extranjeras deportadas desde territorio estadounidense. Asimismo, precisó que desde el inicio de la administración Trump se ha recibido un acumulado cercano a 19 mil extranjeros, equivalente al 8% del total de personas retornadas.

“Tan sólo en esta semana pasada se recibieron a 216 extranjeros y de lo que llevamos en el periodo del presidente Trump se han recibido el 8%, que son un promedio de 19 mil extranjeros”, Sergio Salomón Cespedes, Comisionado del Instituto Nacional de Migración

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