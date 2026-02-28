CDMX despide febrero con calor y posibles lluvias por la tarde
El Sistema Metereológico Nacional (SMN) pronostica que para este sábado 28 de febrero el clima continuará muy frío por la mañana. Asimismo, por la tarde se estima calor y posibilidad de lluvias en la Ciudad de México.
El frío no cesa, especialmente en las zonas altas, donde este sábado 28 de febrero se prevé clima muy frío. La mínima de temperatura para la capital es de 9 a 11 °C; para Toluca, en el Estado de México, se estima una mínima de 3 y 5 °C.
Por la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 26 a 28 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 23 a 25 °C. En el Estado de México se estiman chubascos y posible caída de granizo; en la capital se prevén lluvias aisladas.
Asimismo, para este sábado 28 de febrero se esperan rachas de viento con dirección noreste con velocidades de 10 a 25 km/h, alcanzando máximas de 45 km/h.
Ante el calor, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil invitó a la población a evitar la exposición al sol entre 11 y 16 horas, vestir colores claros, aumentar consumo de líquidos y alimentos frescos, así como a usar gorras o sombrillas.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.