Este 1 de enero, Israel confirmó la prohibición a 37 Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) para acceder a la Franja de Gaza, debido a que estas no compartieron los nombres de los empleados que ingresarían a la ciudad de Palestina a entregar ayuda humanitaria.

En un comunicado, el Ministerio de la Diáspora israelí anunció que suspendieron la licencia a las organizaciones civiles que no respetaron “las normas requeridas en materia de seguridad y transparencia.”

“La principal deficiencia identificada es la negativa a proporcionar información completa y verificable sobre sus empleados, un requisito esencial destinado a impedir la infiltración de operadores terroristas en las estructuras humanitarias.”

De acuerdo con AFP, este requisito provoca que se ralentice la entrega de ayuda en territorio palestino, a dos años iniciar el “genocidio” en Palestina.

Además, Israel dio un plazo de unas cuantas horas -de la medianoche del 30 al 31 de diciembre- para cumplir con este requisito.

Entre las 37 ONGs afectadas, destacan Médicos Sin Fronteras, el Consejo Noruego para los Refugiados, World Vision International, CARE y Oxfam.

¿Qué dicen las ONGs sobre el bloqueo de Israel en Gaza?

El ministro de Asuntos de la Diáspora, Amichai Chikli, indicó que la medida evitaba que las ONGs usen los marcos normativos con fines “terroristas”.

“El mensaje es claro: la asistencia humanitaria es bienvenida. La explotación de los marcos humanitarios con fines de terrorismo no lo es.”

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea y otras organizaciones criticaron la medida de Israel.

En un comunicado, Médicos Sin Fronteras negó a AFP algún uso terrorista en su ayuda humanitaria. Aplican una serie de “políticas internas estrictas con tal de garantizar el respeto a las leyes e impedir cualquier desvío de la ayuda o cualquier asociación con grupos armados.”

La organización civil decidió no enviar la lista de sus empleados a Israel, debido a que el gobierno no dio “garantías y aclaraciones”.

Por su parte, Hamás indicó en un comunicado que la medida israelí “constituye una peligrosa escalada y un desprecio flagrante por el sistema humanitario”, al impedir la ayuda extranjera.

Actualmente, existe un alto al fuego en Palestina que entró en vigor desde octubre del 2025. Es decir, dos años después del ataque de Hamas en territorio israelí, lo que desencadenó este conflicto bélico.

