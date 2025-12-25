El mundo en 2025: cinco acontecimientos que marcaron el rumbo global

GENERANDO AUDIO...

El año 2025 quedó marcado por una serie de acontecimientos políticos, religiosos y geopolíticos que redefinieron el equilibrio internacional. Cambios de liderazgo, conflictos armados, tensiones diplomáticas y crisis humanitarias influyeron en la agenda global y en la relación entre potencias, organismos internacionales y sociedades enteras.

Desde el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos hasta la muerte del Papa Francisco, pasando por treguas frágiles en Medio Oriente y nuevos focos de conflicto regional, estos son cinco hechos clave que definieron el rumbo del mundo en 2025, de acuerdo con reportes oficiales y análisis internacionales.

Trump regresa a la presidencia y reconfigura la política global

El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca marcó uno de los giros políticos más relevantes del año. Su nueva administración impulsó una agenda exterior y económica caracterizada por el endurecimiento migratorio, el proteccionismo comercial y una política exterior más confrontativa.

De acuerdo con reportes oficiales, Washington promovió acuerdos diplomáticos selectivos, incluidos esfuerzos de alto el fuego en Medio Oriente, al tiempo que impulsó aranceles y medidas económicas que impactaron mercados y relaciones comerciales. En el plano interno y regional, su política migratoria se endureció con operativos, deportaciones y cierres fronterizos, generando tensiones con países vecinos y socios estratégicos.

Alto el fuego y diplomacia en el conflicto entre Israel y Hamas

Tras más de dos años de guerra, 2025 fue el año en que se concretó una tregua entre Israel y Hamas, impulsada por presiones diplomáticas internacionales. El acuerdo fue sellado el 13 de octubre en Sharm el Sheikh, en una cumbre copresidida por Estados Unidos y Egipto.

El pacto incluyó la liberación de rehenes y la entrada de ayuda humanitaria, aunque organismos internacionales advirtieron que la situación en Gaza siguió siendo crítica. Reportes posteriores señalaron bombardeos intermitentes y disputas territoriales, lo que mantuvo cuestionamientos sobre la solidez y el alcance real del alto el fuego.

Muerte del Papa Francisco y elección del primer Papa estadounidense

En abril de 2025 falleció el Papa Francisco, un hecho que generó reacciones globales y abrió una nueva etapa en la Iglesia católica. Tras el cónclave, el cardenal Robert Francis Prevost fue elegido como su sucesor, convirtiéndose en el primer Papa estadounidense, bajo el nombre de León XIV.

Su elección marcó un hito histórico y fue acompañada por mensajes centrados en la paz, el diálogo internacional y los conflictos armados, lo que colocó al Vaticano nuevamente en el centro del debate global.

Conflictos geopolíticos y nuevas tensiones regionales

Además de Gaza, 2025 estuvo marcado por múltiples conflictos activos. Continuó la guerra civil en Sudán, considerada una de las crisis humanitarias más graves del año. En junio, Irán e Israel protagonizaron intercambios de misiles y drones, elevando la preocupación por una escalada regional en Medio Oriente.

También se registró un conflicto armado entre Camboya y Tailandia, con enfrentamientos directos y ocupaciones territoriales, mientras que en Asia Oriental aumentaron las tensiones diplomáticas entre China y Japón, en el contexto del asedio chino a Taiwán. Además del conflicto entre Rusia y Ucrania, que permanece sin resolverse.

Venezuela: crecen las tensiones con EE. UU.

En enero de 2025, Nicolás Maduro asumió un tercer mandato en Venezuela, en medio de denuncias de fraude electoral y falta de transparencia. La toma de posesión ocurrió en un contexto de protestas, represión y señalamientos de violaciones a derechos humanos, según organizaciones internacionales.

Ese mismo año, las relaciones entre Caracas y Washington se deterioraron aún más. Estados Unidos reforzó sanciones, señaló a estructuras vinculadas al gobierno venezolano como organizaciones criminales y desplegó operativos navales en el Caribe, lo que derivó en intercepciones de buques petroleros y acusaciones cruzadas de agresión internacional. Este escenario consolidó a Venezuela como uno de los principales focos de inestabilidad regional en 2025, con impactos políticos, económicos y migratorios más allá de sus fronteras.

