Imágenes: protestan en Irán dejan al menos 6 muertos

Protestas en Irán se originaron por costo de vida. Foto: AFP

Al menos seis personas murieron durante enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y manifestantes en Irán, informaron medios locales este jueves, en el contexto de protestas originadas por el alto costo de la vida y el deterioro económico.

Las movilizaciones comenzaron el domingo en Teherán, donde comerciantes cerraron sus negocios en protesta por la hiperinflación, la devaluación de la moneda y el estancamiento económico, y posteriormente se extendieron a universidades y a otras regiones del país.

Protestas por el costo de la vida se extienden a varias regiones

De acuerdo con reportes locales, el jueves se registraron enfrentamientos en ciudades medianas de distintas regiones del país. En Lordegan, en el suroeste de Irán, dos civiles murieron tras choques que incluyeron pedradas y actos vandálicos, según informó la agencia Fars, que también reportó daños materiales y varias detenciones.

En Azna, localidad de la provincia occidental de Lorestán, otras tres personas murieron durante enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Fars indicó que un grupo atacó una comisaría de policía, lo que dejó además 17 personas heridas.

Muere integrante del Basij durante disturbios en el oeste de Irán

Un miembro de las fuerzas de seguridad murió en enfrentamientos en Kuhdasht, también en el oeste del país. Se trataba de un joven de 21 años, integrante del Basij, una milicia paramilitar vinculada a los Guardianes de la Revolución, según informó la televisión estatal.

El gobernador local señaló que los disturbios incluyeron lanzamientos de piedras, lo que dejó al menos 13 policías heridos.

Imágenes en redes sociales muestran enfrentamientos en Teherán y otras ciudades

En redes sociales circulan diversas imágenes de las movilizaciones, en las que se observa a grupos de personas desplazándose por calles principales de Teherán y otras ciudades, así como enfrentamientos entre jóvenes y elementos policiales en distintos puntos del país.

Por el momento, las protestas son de menor escala en comparación con las manifestaciones masivas de finales de 2022, detonadas por la muerte bajo custodia de Mahsa Amini, que dejaron cientos de fallecidos, incluidos miembros de las fuerzas de seguridad.

Gobierno reconoce demandas económicas, pero advierte respuesta firme

Ante el contexto de tensión, el presidente Masud Pezeshkian reconoció las dificultades económicas y advirtió a su gobierno sobre la necesidad de atenderlas.

“Desde un punto de vista islámico, si no resolvemos el problema de los medios de subsistencia de la gente, acabaremos en el infierno”, afirmó en un discurso transmitido por televisión.

Aunque el gobierno ha reconocido la existencia de “demandas legítimas”, el fiscal general Mohammad Movahedi-Azad advirtió que cualquier intento de transformar las protestas en escenarios de violencia o destrucción será respondido de forma firme. Además, la agencia Tasnim informó sobre la detención de siete personas acusadas de pertenecer a grupos hostiles radicados en Estados Unidos y Europa.

Crisis económica mantiene presión social en Irán

La República Islámica enfrenta desde hace años un fuerte deterioro económico. En diciembre, los precios registraron un aumento promedio del 52% interanual, mientras que el rial ha perdido más de un tercio de su valor frente al dólar en el último año, debilitando de manera sostenida el poder adquisitivo de la población.

