GENERANDO AUDIO...

Las autoridades descartaron un posible ataque. Foto: AFP.

Al menos 40 personas murieron durante un incendio ocurrido dentro de un bar en la estación de esquí de Cars-Montana, municipio de la región de cantón de Valais, en Suiza, durante los festejos de Año Nuevo.

De acuerdo con AFP, el incidente ocurrió a las 01:30 horas de este 1 de enero dentro del bar Le Constellation. El establecimiento -que forma parte de la lujosa estación de esquí alpino- es muy popular entre turistas.

La Policía del cantón de Valais indicó que el fuego inició dentro del establecimiento. Un habitante afirmó al diario local 24 Heures que “la fiesta estaba en su apogeo” cuando inició el fuego.

En cambio, un turista indicó a AFP que la gente corría y gritaba dentro del bar en Suiza, durante el incendio.

Tras recibir la alerta, policías, bomberos y socorristas acudieron al resort, considerado como uno de los destinos de esquí mejor valorados de Europa, de acuerdo con AFP.

Confirman 40 muertes en estación de esquí

Las autoridades declararon un estado de emergencia, debido a que se llenaron los hospitales del cantón de Valais. Incluso algunas personas heridas fueron trasladadas a otras clínicas de Suiza.

En un inicio, jefe de policía de cantón de Valais, Frédéric Gisler, estimó “varias decenas” de muertes. Sin embargo, horas después, confirmó que sumaban alrededor de 40 decesos hasta ese momento, toda vez que había alrededor de 115 heridos, “la mayoría graves”.

Las autoridades aún investigan el origen de este incendio en el bar de Suiza. Sin embargo, descartaron la posibilidad de un ataque. “No fue un artefacto explosivo lo que causó el incendio”, indicó el jefe de departamento de Seguridad del cantón de Valais, Stephane Ganzer.

En cambio, medios de comunicación locales -citados por AFP- sugirieron que el fuego pudo deberse al uso de pirotecnia durante un concierto celebrado en el lugar por el Año Nuevo 2026.

Entre tanto, el presidente de Suiza, Guy Parmelin, calificó el incidente como “una de las peores tragedias” en la historia del país.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Te recomendamos: