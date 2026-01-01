Marea humana en Copacabana despide 2025, un año marcado por Gaza y el regreso de Trump

GENERANDO AUDIO...

Copacabana. Foto: AFP

Millones celebraron la llegada de 2026 en Copacabana, Brasil, y otras ciudades del mundo tras un 2025 marcado por Gaza y el regreso de Trump

Una marea humana cubrió las arenas de Copacabana durante la tradicional celebración del Reveillon de Río de Janeiro, uno de los festejos de Año Nuevo más multitudinarios del mundo, para despedir el 2025, un año marcado por conflictos internacionales, como la guerra en Gaza, y el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

Las autoridades de Río de Janeiro estimaron la asistencia de unos 2.5 millones de personas en una fiesta que ha sido reconocida por el Libro Guinness de los Récords.

Música, tradición y fuegos artificiales en Río

Vestida mayoritariamente de blanco, como dicta la tradición vinculada a Iemanjá, la diosa del mar en las religiones afrobrasileñas, la multitud se congregó a lo largo de la costa para disfrutar de conciertos de artistas legendarios como Gilberto Gil y del espectáculo de fuegos artificiales, el momento más esperado de la noche.

“Había escuchado que era algo masivo, pero con todo me parece superbién, hay mucho civismo acá, mucho orden. Me parece espectacular que tengan esto gratis para todo el mundo”, dijo a la AFP Harrie Fox, un colombiano de 48 años que viajó a Río para vivir el festejo.

Celebraciones y contrastes en otras ciudades del mundo

En Nueva York, miles de personas se congregaron en Times Square para presenciar la tradicional caída de la bola, bajo una lluvia de confeti y temperaturas gélidas. Poco después de la medianoche, Zohran Mamdani, de 34 años, tomó posesión como primer alcalde musulmán de Nueva York.

Al mismo tiempo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibía al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en una fiesta de Fin de Año en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida.

En Sídney, la celebración tuvo un tono distinto. A dos semanas de una masacre en la playa de Bondi, que dejó 15 muertos, las festividades se detuvieron para guardar un minuto de silencio, mientras el puente de la bahía se iluminaba de blanco como símbolo de paz. Aun así, cientos de miles de personas se reunieron para observar el lanzamiento de nueve toneladas de pirotecnia.

Europa también recibió el Año Nuevo

En París, la multitud se congregó cerca de la Torre Eiffel para brindar con champán, mientras que en Edimburgo las personas bailaron en las calles durante la celebración de Hogmanay.

Un año marcado por conflictos y tensiones políticas

El 2025 estuvo atravesado por el retorno de Trump al poder y por un frágil alto al fuego en Gaza, logrado tras dos años de guerra entre Israel y el grupo palestino Hamás, en medio de un territorio devastado.

Durante este periodo, Estados Unidos incrementó su presencia militar en el Caribe, con operativos contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes y el bloqueo de petroleros sancionados vinculados a Venezuela. Además, las redadas migratorias impactaron con fuerza a Latinoamérica.

“Este no es el final, este es el principio”, dijo a la AFP Pedro Gómez, indígena maya de 29 años, al arribar a Guatemala en uno de los últimos vuelos del año con deportados desde Estados Unidos.

América Latina despide 2025 entre preocupaciones y esperanza

En Ecuador, el año cerró con un nuevo récord de homicidios relacionados con el crimen organizado. En Ciudad de México, cientos de miles asistieron a la verbena popular de Año Nuevo.

En Argentina, además de la situación económica, la mirada está puesta en el Mundial de Fútbol de 2026, donde la selección buscará defender su título.

Mirada al futuro: deporte y espacio

Más allá de la política y los conflictos, los próximos meses estarán marcados por grandes eventos. Además del Mundial de 2026, la exploración espacial vuelve a ocupar un lugar central: más de 50 años después de la última misión Apolo, el 2026 se perfila como el año en que la humanidad volverá a mirar hacia la Luna.

