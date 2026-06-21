Quince niños quedan atrapados en juego mecánico de Long Island, en EE.UU.

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Foto: Gettyimages / Ilustrativa

Quince niños y un adulto fueron rescatados tras quedar atrapados en un juego mecánico de gran altura en el parque de diversiones Adventureland, en Long Island, Estados Unidos.

De acuerdo con CBS News, las autoridades recibieron un reporte cerca de las 19:30 horas del pasado 19 de junio, donde les alertaron que la atracción Wave Twister se averió con pasajeros a bordo.

evacuation happened on wave twister at adventureland in long island yesterday, riders were stuck for over two hours… not sure how a ride like this even gets stuck .@JayViruetpic.twitter.com/Rqwvooli8O — Jay Viruet 🦆 (@JayViruet) June 20, 2026

Al lugar acudieron varios departamentos de bomberos y agentes de la Unidad de Servicios de Emergencia de la Policía del condado de Suffolk. Las autoridades identificaron que la atracción se quedó atascada cuando estaba a 25 pies de altura.

Por ello, los equipos de rescate tardaron alrededor de tres horas en bajar a quince niños y un adulto que quedaron atrapados en el juego mecánico de Adventureland.

La Policía de Suffolk informó que la pasajera más joven era una niña de cinco años; iba acompañada de su padre o madre, de alrededor de 40 años. en cambio, el resto de los pasajeros tenía entre 8 y 12 años.

A group of children and parents were left dangling more than 50 feet in the air after an amusement park ride malfunctioned on Long Island.



The Wave Twister ride at Adventureland in Farmingdale suddenly became stuck Friday night, trapping riders in their seats reportedly for more… pic.twitter.com/jhJeoLX6Kf — Fox News (@FoxNews) June 20, 2026

Wave Twister permanecerá cerrado

CBS News indicó que el Wave Twister es la atracción más nueva de Adventureland; fue inaugurada en marzo de este 2026.

Hasta la mañana de este 20 de junio, las autoridades de Suffolk no habían informado sobre la causa del incidente. Entre tanto, la atracción permanecerá cerrada “hasta una nueva revisión”, indicó un portavoz del parque Adventureland en un comunicado.

“Durante más de 60 años, Adventureland ha mantenido un orgulloso historial de seguridad y satisfacción de sus visitantes. Entendemos la preocupación de los pasajeros y sus familias que estuvieron involucrados hoy, y trabajaremos con nuestros consultores de atracciones para evaluar plenamente lo sucedido”, señaló.

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