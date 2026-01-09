GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

Un incendio forestal en la Patagonia argentina ha consumido 3 mil 500 hectáreas y obligado a la evacuación de miles de personas en la provincia de Chubut, informaron autoridades locales este 9 de enero de 2026. El fuego afecta principalmente la zona de Puerto Patriada, cerca del lago Epuyén, uno de los principales destinos turísticos de la región.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, confirmó que el siniestro comenzó el lunes y se convirtió en el principal foco de incendio en la Patagonia. A través de su cuenta de X, detalló que el fuego “lleva afectadas 3 mil 500 hectáreas de campo y bosque nativo” y que, tras las primeras investigaciones, la fiscalía determinó que “fue iniciado de forma intencional, mediante el uso de acelerantes”.

Las llamas avanzan sobre los cerros que rodean el lago Epuyén, mientras densas columnas de humo cubren el paisaje andino. De acuerdo con autoridades provinciales, al menos 10 viviendas resultaron dañadas por el fuego.

Evacuaciones masivas y riesgo para turistas

El incendio obligó a evacuar a unos 3 mil turistas que se encontraban en Puerto Patriada, así como a ocho familias de la zona de Coihue, cercana a la localidad de Epuyén. El poblado afectado cuenta con alrededor de 50 habitantes permanentes, lo que agravó el impacto del siniestro en plena temporada turística.

Cientos de brigadistas forestales, con apoyo de helicópteros y aviones hidrantes, continúan trabajando para contener el avance del fuego, informó la Agencia Federal de Emergencias.

Sequía histórica agrava la situación

El director de incendios del Parque Nacional Los Alerces, Ariel Amthauer, advirtió que el riesgo era previsible desde el año pasado. “Chubut marcó registros históricos en déficit de precipitaciones, en orden del 50%”, señaló en entrevista con el canal TN.

Amthauer alertó que la situación podría empeorar: “Muchos de los arroyos de los cuales nos podemos proveer de agua están secos” y agregó que “el comportamiento de incendio para hoy y mañana no es alentador”.

Investigación y recompensa

Ignacio Torres aseguró que los responsables enfrentarán consecuencias legales. “Los miserables que prendieron fuego van a terminar presos”, afirmó, y anunció una recompensa de 50 millones de pesos para quienes aporten información sobre el origen del incendio.

Las autoridades mantienen la alerta mientras continúan los trabajos para controlar el fuego en la Patagonia

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.