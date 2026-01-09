China, el socio clave de la Venezuela de Nicolás Maduro

GENERANDO AUDIO...

China se consolidó como el principal socio económico y petrolero de Venezuela durante el gobierno del derrocado presidente Nicolás Maduro, al convertirse en el mayor comprador de su crudo y en un pilar financiero para sostener al Estado venezolano frente a las sanciones de Estados Unidos.

Sin embargo, tras la captura de Maduro y el anuncio de Washington de que asumirá el control de la industria petrolera venezolana, el futuro de la relación entre Pekín y Caracas quedó en incertidumbre.

Cuánto petróleo compraba China a Venezuela

China importó alrededor de 400 mil barriles diarios de petróleo venezolano durante el último año, de acuerdo con datos de la firma Kpler.

Ese volumen representó más de la mitad del total de las exportaciones de crudo venezolano, lo que convirtió a Pekín en el principal destino del petróleo del país sudamericano.

Para evadir las sanciones estadounidenses, gran parte de ese petróleo fue transferido de barco a barco en aguas cercanas a Malasia o enviado mediante terceros países.

Estas exportaciones fueron un salvavidas económico para el gobierno de Maduro y permitieron sostener el aparato estatal pese a la presión internacional y el descontento interno.

Cómo se utiliza el crudo venezolano en China

El petróleo venezolano es pesado y con alto contenido de azufre, lo que exige un procesamiento especializado.

En China, este trabajo lo realizan principalmente pequeñas refinerías independientes, conocidas como “teteras”, ubicadas en la costa oriental del país.

A diferencia de las grandes empresas estatales, estas refinerías se especializan en comprar petróleo sancionado y a bajo costo, como el proveniente de Venezuela o Irán.

Además de combustible, el crudo venezolano se utiliza en China para fabricar asfalto y betún, empleados en carreteras y techos de edificios.

Qué obtenía China de esta relación

Venezuela representó sólo entre 4 y 5% de las importaciones totales de crudo de China, pero tuvo un papel relevante dentro de su estrategia de diversificación energética.

Parte de los cargamentos se destinó al pago de préstamos chinos, que llegaron a sumar 60 mil millones de dólares en 2023. Actualmente, Caracas aún debe alrededor de 10 mil millones de dólares.

Pekín considera a Venezuela un nodo estratégico dentro de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, con la que busca fortalecer su influencia en América Latina y el llamado Sur Global.

Qué pasará con las compras de petróleo venezolano

La intervención militar de Estados Unidos podría interrumpir los flujos de crudo venezolano en el corto plazo, aunque China cuenta con otros grandes proveedores como Rusia y Arabia Saudita.

No obstante, Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, con más de 303 mil millones de barriles, lo que mantiene su atractivo a largo plazo.

Analistas prevén que, una vez reconfigurado el control del sector energético venezolano, China podría retomar la compra de petróleo venezolano, en un escenario donde Washington busque acuerdos comerciales más amplios.

