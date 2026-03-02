Intentos de invasión dejan 10 muertos en representaciones diplomáticas de Estados Unidos en Irak y Pakistán

GENERANDO AUDIO...

Foto: Reuters

Al menos 10 personas murieron este domingo en una protesta frente al consulado de Estados Unidos en la ciudad pakistaní de Karachi, donde unos jóvenes pretendían ingresar por la fuerza, según la oficina del médico forense de la ciudad.

También fallecieron siete personas en choques contra la policía durante una protesta proiraní en la ciudad de Gilgit, en el norte del país, afirmó un cargo de los servicios de rescate, Zaheer Shah, por teléfono a AFP.

En la misma jornada, cientos de manifestantes proiraníes trataron también de asaltar la embajada estadounidense en Bagdad después de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

En Karachi, la ciudad más poblada de Pakistán, videos en redes sociales mostraban a jóvenes rompiendo las ventanas del edificio principal del consulado mientras se veía la bandera estadounidense ondear sobre el complejo, cuyo perímetro está coronado con alambre de púas.

“Estamos prendiendo fuego al consulado estadounidense en Karachi. Si Dios quiere, estamos vengando el asesinato de nuestro líder”, dijo un manifestante mientras filmaba a otros que intentaban iniciar un incendio. Miles de personas se manifestaron también en las calles de Lahore, la segunda ciudad del país.

Por su parte, el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, dijo el domingo por la noche que el asesinato del líder iraní Alí Jamenei era una “violación del derecho internacional”.

En Bagdad, un joven vestido de negro y con el rostro cubierto, que se presentó como Ali, dijo que la muerte del líder supremo de Irán, Alí Jamenei, en un ataque de Estados Unidos e Israel “nos ha herido”, agregando que “estamos aquí porque queremos la retirada de las fuerzas estadounidenses de ocupación en Irak”, en referencia a las tropas estacionadas en el norte del país.

Periodistas cerca de la Zona Verde de Bagdad reportaron un fuerte despliegue de seguridad y el cierre de la entrada a la zona, pero los manifestantes siguieron intentando irrumpir. Los manifestantes, que se habían reunido desde primera hora del domingo, lanzaron piedras contra las fuerzas de seguridad, que respondieron con gas lacrimógeno.

Irak, aliado clave de Irán, decretó el domingo tres días de luto por la muerte de Jamenei. El país acoge grupos proiraníes, pero también tropas estadounidenses, que el domingo fueron blanco de misiles y drones. Cuatro combatientes de una organización proiraní murieron en el centro del país en un ataque imputado a Estados Unidos e Israel.

