Jerusalén en emergencia: explosiones dejan siete heridos

Impacto en Jerusalén de misil lanzado desde Irán. Foto: Reuters

Al menos siete personas resultaron heridas este domingo por la noche en la zona circundante de Jerusalén, luego de una andanada de misiles lanzados desde Irán que impactó en una autopista de la región, informaron bomberos y autoridades israelíes.

La defensa antiaérea fue activada y la población fue llamada a acudir a refugios.

De acuerdo con un comunicado, los bomberos del distrito de Jerusalén actuaron en el lugar del impacto ubicado en una autopista. Según autoridades médicas, siete personas fueron evacuadas con distintos grados de gravedad para recibir atención.

Foto: Reuters



Explosiones y sirenas en la ciudad

Periodistas de la AFP reportaron que este domingo por la noche, a las 19:20 (hora local), se escucharon varias explosiones en Jerusalén, luego de que militares israelíes detectaran el lanzamiento de misiles desde Irán.

El ejército indicó que identificó el disparo de proyectiles y que la defensa antiaérea fue activada para interceptarlos.

Defensa antiaérea en Jerusalén. Foto: Reuters

Policía realiza búsquedas en la zona

La policía israelí informó que realiza búsquedas en el área de Jerusalén tras reportes de fragmentos de misiles interceptores caídos en distintos puntos.

Las autoridades pidieron a la población permanecer en refugios mientras continúan las labores de revisión en la zona afectada.