Irán y los 8 países atacados en respuesta a Estados Unidos e Israel

Irán ha atacado 8 países en respuesta a EE. UU e Israel. Foto: Getty

La respuesta prometida de Irán, tras los ataques de Estados Unidos e Israel, no tardó en llegar. A los pocos minutos de que Donald Trump, presidente estadounidense, y Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, confirmaron la ofensiva, el gobierno iraní respondió atacando diferentes puntos del Medio Oriente.

Entre ellos, se encuentra el propio Israel, Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Qatar y Arabia Saudita.

Israel

Jerusalén y Tel Aviv fueron centros de los ataques iranís. Las Fuerzas de Defensa de Israel aseguraron haber interceptado la mayoría de los misiles lanzados. Sin embargo, algunos consiguieron superar la defensa israelí.

Según lo reportado, un misil impactó un edificio en Tel Aviv, el cual provocó el fallecimiento de una persona. Asimismo, más de veinte resultaron heridas.

Emiratos Árabes Unidos

En los Emiratos Árabes Unidos, el Ministerio de Defensa anunció que el país fue objeto de “un ataque flagrante con misiles balísticos iraníes”. Según lo informado, los restos cayeron en una zona residencial de Abu Dabi, provocando la muerte de una persona.

Asimismo, fueron documentados varios incendios, así como los momentos de explosiones e impactos de misiles en edificios de Dubái, en los que cuatro personas resultaron lesionadas.

Si bien se desconoce el objetivo iraní en esta ofensiva, reportes señalan presencia militar estadounidense en Abu Dabi, donde comparten la base aérea de Al Dhafra.

Bahréin

Un centro del cuartel general de la Quinta Flota de EE. UU. en Baréin ha sido alcanzado en un “ataque con misiles”, informó Baréin. Este centro es responsable de las operaciones en el Golfo, el mar Rojo, el mar Arábigo y partes del océano Índico.

“El centro de servicio de la Quinta Flota fue objeto de un ataque con misiles. Daremos detalles más adelante”, declaró el Centro Nacional de Comunicaciones de Baréin en un comunicado.

Tras ello, la embajada de EE. UU. en Manama emitió una alerta de seguridad ante más posibles ataques.

Qatar

A través de un comunicado, el Ministerio Interior de Qatar anunció que, gracias al éxito de la operación de interceptación de los ataques que tuvieron como objetivo el territorio del Estado, el ataque no dejó ningún daño. No se registraron lesiones humanas ni daños materiales en las zonas residenciales.

Dichos ataques fueron dirigidos contra la base aérea de Al Udeid, la mayor base militar estadounidense de la región, la cual consta de 24 hectáreas.

Arabia Saudita

De igual forma, Arabia Saudita confirmó ataques iranís en Riad, tras los cuales aseguraron que se tomarán las medidas necesarias para defender su seguridad. No obstante, no informaron de personas afectadas.

En Arabia Saudita, más de 2 mil soldados estadounidenses se encuentras en la base aérea Príncipe Sultán, donde se suministra baterías de misiles, así como sistemas de defensa antiaérea de gran altitud (THAAD).

Kuwait

A través de X, el Ministerio de Defensa de Kuwait aseguró que la base aérea Ali Al-Salem fue atacada por varios misilesbalísticos. Sin embargo, a pesar de la ofensiva de Irán, los ataques fueron interceptados con éxito.

Jordania

Otro de los países donde se presentaron ataques fue Jornada, donde las fuerzas armadas derribados dos misiles, de acuerdo con el reporte oficial.

Según lo mencionado, objetos y escombro cayeron en diferentes puntos, sin causar víctimas, ni daños materiales. No obstante, Jornada aseguró que tomarán represalias contra Irán.

Irak

Por último, Irak fue otro de los países afectados. De acuerdo con reportes, defensa estadounidense derribó un dron iraní sobre la base militar cerca de Erbil, donde se escucharon varias explosiones cerca del consulado de los Estados Unidos.

Tras los ataques contra una base iraquí, dos personas murieron.

