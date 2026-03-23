Investiga Policía de Londres como posible delito de odio antisemita el incendio de 4 ambulancias judías

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Foto: Reuters

Efectivos de la Policía Metropolitana de Londres informaron este lunes que cuatro ambulancias pertenecientes a la comunidad judía fueron incendiadas en la zona de Golders Green, al norte de la ciudad, por lo que se abrió una investigación al respecto, estudiando tales hechos, que no dejaron heridos, como un posible delito de odio antisemita.

“Se inició una investigación después de que cuatro ambulancias pertenecientes al servicio de ambulancias de la comunidad judía fueron incendiadas en Golders Green”, informó la Policía Metropolitana en un comunicado en el que precisó que efectivos del cuerpo continúan en el lugar del suceso.

Del mismo modo, pese a que “todos” los fuegos ya fueron sofocados, de acuerdo con la información difundida por la Policía londinense, han sido evacuadas las viviendas cercanas al lugar de los hechos “por precaución”, así como las carreteras permanecen aún cerradas.

“Tenemos constancia de explosiones”, precisó el cuerpo de seguridad agregando que las mismas podrían estar “relacionadas con botes de gas que había a bordo de las ambulancias”.

Por su parte, la superintendente Sarah Jackson, responsable de la Policía en esa zona, aseguró que los agentes iniciaron pesquisas “urgentes”, dada la “gran preocupación” que este suceso puede causar en la comunidad, a la par que se informó que, aunque, por el momento no se han producido detenciones, podrían estar buscando a tres sospechosos.

“Estamos revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad y tenemos constancia de la existencia de vídeos en Internet”, explicó Jackson instando a quienes tengan información que pueda resultar de utilidad en las investigaciones a ponerse en contacto con la Policía.

A su vez, envió un mensaje de tranquilidad a los líderes religiosos asegurando que el cuerpo de seguridad tendrá una presencia “muy visible” y realizará “patrullas adicionales” en la zona, mientras avanzan en las indagaciones.

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