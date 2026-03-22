Día Mundial del Agua 2026: acceso al agua y brechas de género marcan la discusión global

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En el día Mundial del agua, apuntan a diferencias de género en su acceso. Getty

El Día Mundial del Agua 2026 pone el foco en la desigualdad en el acceso al agua, especialmente en el impacto que tiene sobre mujeres y niñas en distintas regiones del mundo.

Cada 22 de marzo se conmemora esta fecha para visibilizar los retos relacionados con el acceso al agua potable y el saneamiento. Este año, el tema definido por organismos internacionales es “Water and Gender”, con el objetivo de destacar la relación entre el recurso hídrico y la igualdad de género.

Día Mundial del Agua 2026: desigualdad en el acceso

El acceso al agua potable sigue siendo limitado para millones de personas. De acuerdo con datos difundidos en el marco de la conmemoración, más de mil millones de mujeres en el mundo no cuentan con servicios de agua gestionados de forma segura.

En hogares donde no hay suministro dentro de la vivienda:

En siete de cada diez casos, mujeres y niñas se encargan de recolectar agua

Esta actividad implica recorrer largas distancias

También requiere cargar recipientes pesados

Estas condiciones afectan el tiempo disponible para estudiar, trabajar o realizar otras actividades.

Agua y género: impacto en mujeres y niñas

En muchas comunidades, las mujeres no solo recolectan agua, también son responsables de su uso en el hogar.

Entre sus tareas se encuentran:

Preparación de alimentos

Limpieza

Cuidado de personas enfermas

Además, la falta de acceso a agua potable puede aumentar riesgos de salud, así como situaciones de inseguridad.

A pesar de este rol, su participación en decisiones sobre gestión del agua es menor en distintos contextos.

Gestión con enfoque de género

El Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 2026 señala que las desigualdades en el acceso y uso del agua limitan oportunidades.

Incorporar una perspectiva de género implica:

Considerar necesidades específicas de las comunidades

Ampliar la participación de mujeres en decisiones

Fortalecer políticas públicas incluyentes

Este enfoque busca mejorar la cobertura y el acceso a servicios básicos.

Acceso al agua en México: cifras del Inegi

En México, el acceso al líquido vital también presenta diferencias.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indican que en 2024:

El 53.4 % de la población tuvo suministro diario de agua en su vivienda

Las brechas se reflejan entre entidades. Algunos estados registran niveles superiores al 80%, mientras otros presentan menor cobertura.

Entre los estados con menor acceso se encuentran:

Chiapas

Guerrero

Oaxaca

Estas diferencias muestran que el acceso al agua no es uniforme en el país.

Día Mundial del Agua: una agenda global

El tema de este año busca ampliar la discusión sobre la crisis hídrica, no solo como un reto ambiental, sino también como un asunto relacionado con derechos y acceso a servicios básicos.

El enfoque incluye:

Participación de distintos sectores

Ampliación de infraestructura

Reducción de brechas en el acceso

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