2025 fue el año más caluroso registrado y podría tener efectos por siglos, advierte la OMM

GENERANDO AUDIO...

2025 rompió récord de calor en la Tierra. Foto: Getty

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) advirtió que en 2025 la Tierra alcanzó un nivel récord de calor acumulado, lo que podría tener consecuencias durante cientos o miles de años, según su informe anual sobre el estado del clima.

El secretario general de la ONU, António Guterres, alertó que el planeta enfrenta una “situación de emergencia”, ya que los principales indicadores climáticos han superado niveles críticos.

Récord de calor en la Tierra en 2025 enciende alertas globales

El informe destaca por primera vez el desequilibrio energético de la Tierra, que mide la diferencia entre la energía que entra y la que sale del planeta. Este balance se ha visto alterado por el aumento de gases de efecto invernadero, como el CO2 y el metano, lo que provoca un calentamiento continuo de la atmósfera y los océanos.

La OMM indicó que este desequilibrio alcanzó un nuevo récord en 2025, con una tendencia que se ha acelerado en las últimas décadas. Además, se confirmó que el periodo entre 2015 y 2025 concentra los 11 años más cálidos registrados, con temperaturas hasta 1.43°C por encima de niveles preindustriales.

Océanos y nivel del mar registran máximos históricos

El informe señala que el 91% del calor extra se almacena en los océanos, cuyo contenido térmico también alcanzó un máximo histórico en 2025. Por ello, ha aumentado el nivel del mar, que es ahora casi 11 centímetros más alto que en 1993, cuando comenzaron las mediciones satelitales.

También se reportó una pérdida significativa de hielo en Groenlandia y la Antártida, además de niveles mínimos en el hielo marino del Ártico. En consecuencia, la OMM advirtió que fenómenos extremos como olas de calor, lluvias intensas y ciclones seguirán impactando a nivel global.

Por último, el organismo subrayó que el cambio climático podría intensificarse en los próximos años, mientras se analizan posibles efectos de fenómenos como El Niño.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.