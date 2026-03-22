Boletos de avión subirán por guerra entre Irán y Estados Unidos: IATA

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Boletos de avión subirán por guerra entre Irán y Estados Unidos. Foto: Getty.

Expertos aseguran que los precios de los boletos de avión subirán inevitablemente por la guerra entre Irán y Estados Unidos. Sí, esto debido también al aumento en los costos de los hidrocarburos.

¿Por qué subirán los precios de los boletos de avión?

De acuerdo con el director general de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), Willie Walsh, los precios de los boletos de avión subirán debido a la guerra que ocurre actualmente entre Irán y Estados Unidos.

Sí, esto porque el conflicto que se ha dado en los últimos meses, ha provocado también que los costos de los hidrocarburos aumenten.

Al respecto, Willie Walsh indicó que el precio del queroseno se ha duplicado, superando incluso los costos del petróleo, desde que el pasado 28 de febrero comenzó el conflicto con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Esto es importante porque las aerolíneas internacionales habían calculado que el combustible para los aviones sólo representaría el 26% de sus gastos en 2024, tomando en cuenta un precio de 88 dólares por barril, pero éste ya alcanzó los 216 dólares.

Por esto, el director general de la IATA señala que las empresas no podrán absorber estos costos si esta situación sigue, por lo que pronostica que el aumento en los precios de los boletos de avión es inevitable.

Foto: Cuartoscuro

Aumentos ya se reflejan en Estados Unidos y Europa

Willie Walsh aseguró que los aumentos en los boletos de avión por la guerra ya se notan en algunos mercados, principalmente en el de Estados Unidos y en el de Europa, pues aerolíneas de estas partes del mundo ya han anunciado incrementos en los vuelos de largas distancias.

Incluso el director de la IATA comparó lo que se vive actualmente con la crisis que se dio tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Al final, comentó que durante este tipo de crisis, las personas siguen viajando, aunque en menos ocasiones. Y al final también dijo que es probable que esta situación también impacte a las empresas hoteleras.

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