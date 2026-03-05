Irán advierte a EE. UU.: “lamentará” hundimiento de fragata y ataca un barco petrolero

GENERANDO AUDIO...

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, acusó este jueves a Estados Unidos de “perpetrar una atrocidad” al hundir con un torpedo una fragata iraní cerca de las costas de Sri Lanka, al tiempo que advirtió que el país norteamericano “lamentará amargamente el precedente que sentó”.

“Estados Unidos ha perpetrado una atrocidad en el mar, a 2.000 millas (cerca de 3.220 kilómetros) de las costas de Irán”, dijo, antes de resaltar que “la fragata Dena, invitada de la Armada de India y portando a cerca de 130 marineros, fue alcanzada en aguas internacionales y sin advertencia”.

“Marquen mis palabras: Estados Unidos lamentará amargamente el precedente que ha sentado”, afirmó en un mensaje en sus redes sociales, después de que la Armada de Sri Lanka anunciara la recuperación de más de 80 cuerpos en la zona, situada en aguas internacionales, al sur de la isla.

El buque se comenzó a hundir tras haber sido alcanzado por un torpedo estadounidense 40 millas náuticas (unos 74 kilómetros) al sur de la isla, desde la embarcación se emitió una llamada de auxilio que llevó a la Armada de Sri Lanka a intervenir y rescatar al menos 32 personas.

El Pentágono confirmó que sus fuerzas atacaron la fragata iraní con un torpedo lanzado desde un submarino en aguas del Índico, destacando, en palabras del titular de la cartera, Pete Hegseth, que se trata del “primer hundimiento de un barco enemigo por un torpedo desde la Segunda Guerra Mundial”.

Irán ataca un petrolero de EE. UU en el Golfo

Los Guardianes de la Revolución, el ejército de élite de Irán, afirmaron este jueves que un misil iraní impactó un petrolero estadounidense en el Golfo, en el sexto día de guerra.

El barco en cuestión “fue alcanzado por un misil en el norte del Golfo Pérsico” y “actualmente está en llamas”, anunciaron los Guardianes, en un comunicado leído en la televisión estatal, sin ofrecer más detalles.

El incidente, que aún no ha sido confirmado de forma independiente, se produce mientras los Guardianes afirman tener “control total” del estrecho de Ormuz, un punto clave para el comercio mundial de petróleo.