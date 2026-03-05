Irán ataca con un dron al aeropuerto de Azerbaiyán; gobierno advierte represalias

GENERANDO AUDIO...

Al menos cuatro drones ingresaron al país. Foto: Reuters.

El gobierno de Azerbaiyán advirtió represalias contra Irán por la explosión de al menos un dron en el Aeropuerto Internacional de Najicheván, que dejó a cuatro personas heridas.

Testigos grabaron el momento en que un dron explotó cerca del aeropuerto de Najicheván. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Azerbaiyán confirmó el incidente este 5 de marzo.

Primeros reportes alertaron sobre dos artefactos iraníes que cruzaron la frontera hacia dicho país. Sin embargo, horas después, se informó que eran al menos cuatro.

Uno de ellos cayó sobre el edificio de la terminal del aeropuerto, a 10 kilómetros de la frontera con Irán. Al menos cuatro personas resultaron lesionadas por la detonación, de acuerdo con AFP.

En cambio, el segundo artefacto aterrizó cerca de un edificio escolar en una aldea cercana, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

“Este ataque contra el territorio de Azerbaiyán contradice las normas y principios del derecho internacional y contribuye a aumentar las tensiones en la región”, resaltó.

Por ello, exigió a la República Islámica de Irán que aclare el motivo del ingreso de los drones y la explosión en el aeropuerto de Azerbaiyán. También, que “adopte las medidas urgentes necesarias para evitar que incidentes de este tipo se repitan en el futuro”.

Azerbaiyán promete represalias contra Irán por ataque con dron en aeropuerto

Posteriormente, el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, prometió represalias contra Irán por el ataque de los drones en el aeropuerto. Por ello, dio instrucciones a las fuerzas armadas de “preparar y llevar a cabo medidas de represalia”.

“Se ha llevado a cabo un acto terrorista desde el lado iraní contra el territorio de Azerbaiyán”, declaró en una reunión del consejo de seguridad de su país.

Entre tanto, el ejército iraní negó lanzar dichos drones y acusó a Israel de la ofensiva. “No sería la primera vez que se dan este tipo de acciones por parte del régimen sionista, destinadas a perturbar las relaciones entre países musulmanes”, afirmó el Estado Mayor iraní en un comunicado difundido por la televisión estatal.

Según AFP, Irán ha manifestado constantemente su preocupación acerca de que Israel use el espacio aéreo de Azerbaiyán para realizar ataques.

Sin considerar a Azerbaiyán, suman nueve naciones involucradas en esta guerra en Medio Oriente, tanto países que han sido atacados por Irán como los estados agredidos por Estados Unidos e Israel.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos: