Delcy Rodríguez recibe a funcionario de EE. UU. y agradece disposición de Trump

GENERANDO AUDIO...

Delcy Rodríguez recibe a funcionario de Estados Unidos. Foto: AFP

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió en Caracas al secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, y agradeció la “amable disposición” de Donald Trump para trabajar en conjunto dos meses después de la captura de Nicolás Maduro.

Venezuela y EE. UU. buscan cooperación en energía y minería

La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió al secretario estadounidense del Interior para una reunión enfocada en una cooperación “sin límites” en energía y minería.

La visita de dos días del secretario Doug Burgum a Caracas es la segunda de un miembro del gabinete del presidente Donald Trump desde que ordenó la incursión militar que derrocó a Nicolás Maduro.

Burgum, quien además es responsable del Consejo de Dominio Energético de Estados Unidos, llegó a Venezuela acompañado por representantes de al menos una docena de compañías mineras estadounidenses.

La visita de Burgum coincide con el anuncio, el martes, de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) de la firma de nuevos contratos de suministro de petróleo y derivados para mercado estadounidense.

Además, la presidenta de Venezuela indicó que impulsará una nueva ley de minería.

Presidenta de Venezuela agradece a EE. UU.

A meses de la caída de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez agradeció la “amable disposición” de su homólogo estadounidense para trabajar en una agenda que fortalezca la relación entre Venezuela y Estados Unidos.

“Agradezco al presidente Donald Trump la amable disposición de su gobierno para trabajar conjuntamente en una agenda que fortalezca la cooperación binacional en beneficio de los pueblos de Estados Unidos y Venezuela”, escribió Delcy Rodríguez en Telegram en respuesta a un mensaje de Trump en Truth Social.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.