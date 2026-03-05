Portavoz militar de Irán amenaza con atacar embajadas israelíes en todo el mundo

GENERANDO AUDIO...

Embajadas israelíes, bajo amenaza a nivel global. Foto: Gettyimages/Reuters

El portavoz de las Fuerzas Armadas de Irán, el general Abolfazl Shekarchi, advirtió que su país consideraría como “objetivo legítimo” a las embajadas de Israel en todo el mundo si el gobierno israelí bombardea la embajada iraní en Líbano.

De acuerdo con medios locales en Doha, el vocero militar lanzó la advertencia tras los recientes ataques israelíes contra territorio iraní y libanés, en un contexto de escalada que ha incrementado la tensión regional.

“Si Israel comete este crimen, nos veremos obligados a convertir las embajadas israelíes en todo el mundo en un objetivo legítimo”, señaló Shekarchi, según reportes difundidos en la región.

Nueva ola de ataques en Teherán y ofensiva en el sur libanés

En las últimas horas, el ejército de Israel lanzó una nueva ola de ataques contra Irán y Líbano, en medio del tercer día de enfrentamientos con el grupo chií Hezbolá.

Las fuerzas israelíes confirmaron bombardeos en Teherán y operaciones terrestres en el sur del territorio libanés. De acuerdo con el ejército israelí, la ofensiva en Irán tuvo como objetivo infraestructura militar vinculada al “régimen iraní”.

En la capital iraní se reportaron fuertes explosiones, según medios estatales, mientras que autoridades israelíes informaron que se emitieron órdenes de evacuación en las zonas consideradas como objetivos militares antes de ejecutar los ataques.

Israel indicó que las operaciones incluyeron bombardeos contra bases de lanzamiento de cohetes, en el marco de las acciones dirigidas a neutralizar capacidades ofensivas atribuidas a fuerzas iraníes y a Hezbolá.

Escalada diplomática y militar

La advertencia de Irán sobre posibles ataques contra representaciones diplomáticas israelíes en el extranjero eleva el nivel de confrontación más allá del plano militar directo y abre un nuevo frente de tensión diplomática.

Hasta el momento, no se ha confirmado ningún ataque contra sedes diplomáticas, pero las declaraciones del portavoz iraní se producen en un escenario de creciente confrontación en Medio Oriente, con intercambios de ataques aéreos y operaciones terrestres en distintos puntos estratégicos.

