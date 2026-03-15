Irán advierte escalada de la guerra si intervienen otros países

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Tensiones crecen por la guerra en Oriente Medio. Foto: AFP

El gobierno de Irán advirtió que la guerra en Oriente Medio podría intensificarse si otros países deciden intervenir en el conflicto, que se ha agravado tras los enfrentamientos con Israel y los ataques de Estados Unidos contra objetivos iraníes.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que por ahora no planea detener la ofensiva militar y afirmó que Teherán busca negociar, aunque considera que las condiciones actuales no son favorables para alcanzar un acuerdo.

“Irán quiere llegar a un acuerdo y yo no quiero hacerlo porque las condiciones aún no son lo suficientemente buenas”, declaró Trump en una entrevista con NBC News.

El mandatario estadounidense también mencionó la posibilidad de realizar nuevos ataques contra infraestructuras petroleras iraníes, incluido el principal centro de exportación de crudo del país ubicado en la isla de Jark.

Irán condiciona el fin de la guerra en Oriente Medio

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, afirmó que Irán no dará por terminada la guerra hasta contar con garantías de que el conflicto no se repetirá.

“Esta guerra terminará cuando tengamos la certeza de que no se repetirá y de que se pagarán reparaciones”, señaló el funcionario en entrevista con el medio Al-Araby Al-Jadeed.

El diplomático también pidió a otros países evitar acciones que puedan ampliar la confrontación, al tiempo que aseguró contar con pruebas de que bases militares estadounidenses en Oriente Medio fueron utilizadas para atacar territorio iraní, incluyendo instalaciones en Emiratos Árabes Unidos.

De acuerdo con el Pentágono, las fuerzas estadounidenses han atacado más de 15 mil objetivos dentro de Irán desde el inicio de la guerra.

El conflicto comenzó el 28 de febrero, cuando bombardeos de Estados Unidos e Israel provocaron la muerte del entonces líder supremo iraní, Alí Jamenei, lo que desencadenó una escalada militar en la región.

Ataques militares y tensiones en el estrecho de Ormuz

Las tensiones continúan mientras el ejército israelí reportó una nueva ola de ataques contra objetivos en el oeste de Irán, después de que los Guardianes de la Revolución iraníes acusaran al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de crímenes y prometieran perseguirlo.

Irán también informó que lanzó ataques con drones contra instalaciones en Israel, incluyendo una unidad policial y un centro de comunicaciones satelitales.

El conflicto ha afectado además la seguridad en el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica por la que transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial.

El nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, afirmó que el paso marítimo permanecerá cerrado, una decisión que ha impactado los precios internacionales del petróleo.

Trump propuso la creación de una operación naval internacional para escoltar petroleros en la zona y garantizar el flujo de hidrocarburos.

“Con suerte, China, Francia, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido y otros enviarán barcos a la zona”, escribió el mandatario estadounidense en redes sociales.

Hasta ahora, varios países como Reino Unido, Japón y Corea del Sur han señalado que analizan la propuesta.

Consecuencias humanitarias del conflicto

Tras más de dos semanas de enfrentamientos, el Ministerio de Salud iraní reportó más de mil 200 muertos por ataques estadounidenses e israelíes, cifras que no han sido verificadas de forma independiente.

Además, la Agencia de la ONU para los Refugiados estimó que alrededor de 3.2 millones de personas han sido desplazadas dentro de Irán debido a la guerra.

Mientras continúan los ataques, algunas zonas de Teherán registraron este fin de semana una actividad más cercana a la normalidad, con comercios abiertos y mayor movimiento en calles y mercados de la capital iraní.

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