Calor y lluvia se prevén en CDMX este domingo

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Hasta 28 grados y lluvia en CDMX para este domingo. Foto: Cuartoscuro

El Sistema Metereológico Nacional (SMN) pronostica que para este domingo 15 de marzo el clima continuará frío por la mañana. Asimismo, por la tarde se estima ambiente cálido y posibilidad de lluvia en la Ciudad de México.

Sigue el frío, especialmente en las zonas altas, donde este domingo 15 de marzo se prevé clima fresco. La mínima de temperatura para la CDMX es de 9 a 11 °C; para Toluca, en el Estado de México, se estima una mínima de 4 y 6 °C.

Por la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 26 a 28 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 22 a 24 °C. En ambas entidades se prevén lluvias aisladas con posibles descargas eléctricas.

Asimismo, para este domingo 15 de marzo se esperan rachas de viento con dirección variable y velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando máximas de 40 km/h.

Ante el calor, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil extendió recomendaciones ante posibles rachas de viento. Invitan a la población a retirar objetos que puedan caer, asegurar techos y toldos, alejarse de árboles, así como cerrar puertas y ventanas.

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