Países nórdicos y Canadá fortalecen alianza estratégica en el Ártico

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Países aliados refuerzan cooperación estratégica en el Ártico. Foto: AFP

Los gobiernos de Suecia, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Canadá acordaron reforzar su cooperación en el Ártico, una región considerada estratégica por su relevancia geopolítica, económica y ambiental.

La decisión fue anunciada tras una reunión celebrada en Oslo, capital de Noruega, donde los mandatarios emitieron un comunicado conjunto en el que reafirmaron su compromiso con la cooperación internacional y el respeto al derecho internacional en un contexto marcado por conflictos armados y tensiones globales.

Los seis países, todos miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, señalaron que reforzarán su colaboración en áreas como defensa, comercio, energías de bajas emisiones, tecnologías estratégicas y acceso a recursos minerales presentes en el Ártico.

Cooperación en el Ártico en medio de tensiones internacionales

Durante el encuentro, los líderes también reiteraron su respaldo a Ucrania frente a la invasión militar de Rusia.

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, afirmó que la unidad entre los países del norte resulta necesaria ante el contexto internacional actual.

“Con todo lo que está pasando actualmente —la guerra en Ucrania, el que Estados Unidos levante lamentablemente las sanciones contra Rusia y una guerra en Oriente Medio—, países como los nuestros deben permanecer unidos”, declaró en conferencia de prensa.

Durante décadas, el Ártico fue considerado un espacio de cooperación internacional relativamente estable, una situación descrita como “excepcionalismo ártico”, en la que las rivalidades estratégicas quedaban al margen.

Sin embargo, esta dinámica ha cambiado en los últimos años debido al aumento de las tensiones entre Rusia y países occidentales, especialmente desde el inicio de la guerra en Ucrania.

A ello se suman los intereses estratégicos sobre Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca, que en distintas ocasiones ha sido mencionado por el expresidente estadounidense Donald Trump por su relevancia para la seguridad y los recursos naturales.

Ártico: recursos, rutas marítimas y seguridad regional

El primer ministro canadiense, Mark Carney, señaló que los países del norte enfrentan nuevos retos de seguridad en la región.

“Todos nos enfrentamos a una lista cada vez mayor de desafíos: retos para la seguridad del Ártico, retos relacionados con la evolución de la naturaleza de la guerra y retos derivados de la interacción entre nuevas tecnologías y conflictos”, indicó.

En paralelo a la reunión, cerca de 32 mil soldados de 14 países de la OTAN participan en ejercicios militares en Noruega y Finlandia en el marco del entrenamiento Cold Response, diseñado para preparar operaciones en condiciones de frío extremo.

El Ártico también se ha convertido en un punto de interés creciente debido al acelerado calentamiento global, que provoca el derretimiento del hielo marino. Este fenómeno facilita el acceso a recursos naturales como hidrocarburos, minerales y pesca, además de abrir nuevas rutas marítimas.

Los líderes reunidos coincidieron en que Rusia representa la principal amenaza para la seguridad regional.

El primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, añadió que, a largo plazo, también se observa el creciente interés de China en la región.

En este contexto, la OTAN activó recientemente la misión Arctic Sentry, destinada a reforzar la vigilancia y la seguridad en el Ártico.

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