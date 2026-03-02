Escalada en Irán: presidente advierte que no guardará silencio; Guardianes amenazan a EE.UU.

GENERANDO AUDIO...

Presidente de Irán, Masoud Pezeshkian. Foto: Reuters

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmó este lunes que su país no permanecerá “en silencio” tras denunciar ataques contra una escuela y un hospital, atribuidos a bombardeos de Israel y Estados Unidos, en el tercer día de una guerra que ya deja víctimas y tensiones regionales.

“Los ataques contra los hospitales atentan contra la vida misma. Los ataques contra las escuelas atentan contra el futuro de la nación (…) El mundo debe condenar esos actos”, escribió Pezeshkian.

“Irán no permanecerá en silencio y no cederá frente a esos crímenes”, agregó.

Según autoridades iraníes, un bombardeo el sábado causó 168 muertos en una escuela del sur del país, aunque ni Estados Unidos ni Israel confirmaron el ataque, que la AFP no pudo verificar al no tener acceso al lugar. En Teherán, un hospital resultó dañado el domingo.

Acusaciones por ataque a Natanz

Irán acusó a Israel y a Estados Unidos de haber atacado nuevamente el domingo el sitio nuclear de Natanz, ya bombardeado en junio durante la guerra de los 12 días desencadenada por un ataque israelí.

El jefe de la Organización iraní de energía atómica, Mohamad Eslami, afirmó que el sitio fue blanco de “dos ataques brutales”. Sin embargo, el secretario general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, aseguró este lunes que “no hay indicios” de que las instalaciones nucleares iraníes hayan sido alcanzadas desde el inicio de los bombardeos el sábado.

Advertencia de los Guardianes de la Revolución

En paralelo, los Guardianes de la Revolución advirtieron que Estados Unidos “ya no estará a salvo en ningún lugar del mundo”, en un comunicado difundido por la televisión estatal.

La Fuerza Quds, unidad encargada de operaciones exteriores, afirmó que no descansará “hasta que el enemigo sea derrotado” y sostuvo que Estados Unidos no estará seguro “ni siquiera en sus propios hogares”, en medio de la escalada del conflicto.

