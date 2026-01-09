Irán bloquea Internet y cancela vuelos por protestas, acusa Khamenei

GENERANDO AUDIO...

Líder iraní acusa a manifestantes de apoyar a Trump. Reuters

Las protestas en Irán escalaron este viernes 9 de enero, luego de que el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, acusara públicamente a los manifestantes de actuar en nombre del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y advirtiera que el gobierno no tolerará actos que calificó como vandalismo contra propiedades públicas.

Durante un acto público en Teherán, Khamenei afirmó que un grupo de personas salió a destruir edificios “pertenecientes a su propio país” con el objetivo de complacer al mandatario estadounidense. En su discurso, el líder supremo señaló que la República Islámica fue fundada con la sangre de “cientos de miles de personas” y aseguró que no cederá ante quienes, dijo, buscan desestabilizar al país con apoyo extranjero.

El líder iraní también lanzó un mensaje directo a Donald Trump, al afirmar que debería gobernar su propio país y atender los incidentes que ocurren dentro de él. Ante una multitud que respondió con consignas en farsi, Khamenei reiteró que el gobierno iraní no permitirá que personas actúen como “mercenarios al servicio de potencias extranjeras”.

Bloqueo de Internet y aislamiento de Irán

En medio del aumento de las protestas en Irán, las autoridades implementaron medidas que dejaron al país prácticamente aislado del exterior. De acuerdo con la información disponible, el Internet fue bloqueado con el objetivo de frenar la organización y difusión de las manifestaciones que se registraron en distintas regiones.

Además del bloqueo digital, se reportó que:

Las llamadas telefónicas internacionales no lograban ingresar al país

Vuelos se cancelaron

Los sitios de noticias iraníes solo se actualizaban de manera intermitente

Estas acciones coincidieron con una jornada de nuevas convocatorias a protestas impulsadas por facciones de la oposición iraní en el exterior.

Llamados de la oposición y postura de Trump

Las facciones de la oposición externa de Irán convocaron a más manifestaciones el mismo viernes. Entre ellas, Reza Pahlavi, hijo del exshah iraní, llamó a los ciudadanos a salir a las calles a través de redes sociales, al asegurar que “los ojos del mundo” estaban puestos sobre Irán.

Sin embargo, Donald Trump descartó reunirse con Pahlavi y declaró que no estaba seguro de que fuera apropiado respaldarlo. El presidente estadounidense recordó que el verano pasado ordenó bombardeos contra Irán y que, la semana anterior, advirtió a Teherán que podría acudir en ayuda de los manifestantes.

Origen y alcance de las protestas en Irán

Las protestas en Irán comenzaron a finales del mes pasado, motivadas por el aumento de la inflación en la República Islámica. Con el paso de los días, las manifestaciones crecieron también en tamaño y alcance, convirtiéndose en las mayores registradas en el país en los últimos tres años.

De acuerdo con los reportes disponibles:

Se registraron disturbios en todas las provincias del país

Grupos de derechos humanos documentaron decenas de muertes

Las protestas evolucionaron de reclamos económicos a expresiones de descontento político

Khamenei exhortó especialmente a los jóvenes a preservar su religión, pensamiento político y unidad nacional. Afirmó que una nación indivisa puede prevalecer frente a cualquier enemigo.