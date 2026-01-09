GENERANDO AUDIO...

El Papa León XIV aseguró que la guerra se ha puesto de moda. AFP

El Papa León XVI advirtió que la guerra volvió a estar de moda y que el mundo atraviesa un momento marcado por el celo bélico, durante un discurso dirigido a los enviados diplomáticos acreditados ante el Vaticano este viernes 9 de enero. El pontífice alertó sobre la debilidad del multilateralismo y el reemplazo del diálogo por el uso de la fuerza como herramienta diplomática.

Ante representantes de distintos países, León XVI señaló que la diplomacia orientada al consenso está siendo desplazada por estrategias basadas en la fuerza, ya sea por decisiones individuales o por alianzas entre Estados. En ese contexto, afirmó que el entusiasmo por la guerra se está extendiendo, lo que representa un riesgo para la estabilidad internacional.

El Papa subrayó que la fragilidad de las organizaciones internacionales frente a los conflictos actuales es motivo de especial preocupación y llamó a recuperar mecanismos de diálogo que prioricen el entendimiento entre las partes.

Derecho humanitario y daños a infraestructura civil

Durante su mensaje, León XVI hizo énfasis en la necesidad de respetar el derecho internacional humanitario, al señalar que este debe prevalecer sobre las ambiciones de los beligerantes. Indicó que dicho marco legal busca garantizar un mínimo de humanidad durante los conflictos armados y facilitar procesos de reconstrucción posteriores.

El pontífice advirtió que la destrucción de:

hospitales

infraestructura energética

viviendas

espacios esenciales para la vida cotidiana

constituye una grave violación del derecho humanitario internacional, por lo que insistió en que los Estados deben asumir su responsabilidad en la protección de la población civil.

Preocupación por libertad de expresión

En su discurso, el Papa también expresó inquietud por la reducción del espacio para la libertad de expresión, especialmente en países de Occidente. Señaló que, paralelamente, se ha desarrollado un lenguaje que, bajo el argumento de ser inclusivo, termina excluyendo a quienes no se alinean con determinadas ideologías.

De acuerdo con León XVI, este fenómeno limita el debate abierto y afecta el ejercicio pleno de derechos fundamentales en diversas sociedades.

Llamado a soluciones pacíficas y mención a Venezuela

El pontífice abordó además la escalada de tensiones en el Mar Caribe y en la costa estadounidense del Pacífico, al considerarlas motivo de grave preocupación. En ese marco, reiteró su llamado urgente a buscar soluciones políticas pacíficas, con base en el bien común de los pueblos y no en intereses partidistas.

En referencia a Venezuela, León XVI pidió respetar la voluntad del pueblo venezolano y salvaguardar los derechos humanos y civiles de toda la población, con el objetivo de garantizar un futuro de estabilidad y concordia tras los recientes acontecimientos en ese país.

El discurso concluyó con aplausos del público presente, mientras el Papa saludó a los enviados diplomáticos acreditados ante el Vaticano.