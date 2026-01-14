Argentina elimina aranceles a celulares; advierten impacto en empleo e industria

GENERANDO AUDIO...

Baja de aranceles en Argentina del 30% en celulares. Foto: Gettyimages

El próximo jueves 15 de enero, el Gobierno de Argentina, encabezado por el presidente Javier Milei, pondrá en marcha un cambio importante: eliminará por completo los aranceles a la importación de teléfonos celulares, dejándolos en 0%.

De acuerdo con el Gobierno argentino, esta medida busca que haya más competencia entre marcas y que los precios de los celulares bajen para las personas. La decisión, según las autoridades, se venía analizando desde marzo de 2025.

¿Por qué se tomó esta decisión?

El objetivo principal es que los celulares sean más baratos y accesibles. El Gobierno estima que, con el paso del tiempo, los precios podrían bajar entre 10 y 30%.

Hasta ahora, los teléfonos en Argentina eran mucho más caros que en otros países como Chile, Brasil o Estados Unidos, donde algunos modelos pueden costar hasta 50 o 60% menos.

¿Qué beneficios podría traer?

Entre los posibles efectos positivos que señala el Gobierno se encuentran:

Baja de precios : los celulares podrían ser más económicos para las personas

: los celulares podrían ser más económicos para las personas Más marcas y opciones : al entrar más productos del extranjero, habría mayor variedad, incluyendo marcas de bajo costo

: al entrar más productos del extranjero, habría mayor variedad, incluyendo marcas de bajo costo Menos contrabando : al bajar los precios, disminuiría la compra ilegal de celulares, lo que también podría reducir robos

: al bajar los precios, disminuiría la compra ilegal de celulares, lo que también podría reducir robos Más acceso a la tecnología : teléfonos más baratos ayudan a estudiar, trabajar, usar banca digital y realizar trámites en línea

: teléfonos más baratos ayudan a estudiar, trabajar, usar banca digital y realizar trámites en línea Mayor competencia económica: menos impuestos pueden mejorar la eficiencia del mercado y mover la economía en otros sectores

¿Qué problemas podría causar la medida?

La decisión también ha generado preocupación y críticas, sobre todo por su impacto en la industria nacional.

En la provincia de Tierra del Fuego, la industria electrónica representa gran parte de la economía local y da empleo a miles de personas, muchas de ellas relacionadas con la fabricación de celulares. Con la eliminación de los aranceles:

Podrían perderse empleos

Disminuir la producción nacional

Aumentar la dependencia de productos importados, principalmente de China

Además, algunos especialistas señalan que la baja de precios no será inmediata, ya que influyen factores como el dólar, la inflación y los costos de transporte. Por ello, estiman que la reducción inicial podría ser menor a la prometida.

Críticas por las prioridades del Gobierno

Uno de los cuestionamientos más frecuentes es que la medida beneficia más a personas con mayores ingresos, que suelen comprar celulares de gama alta, mientras que los sectores más vulnerables enfrentan dificultades para cubrir gastos básicos.

Críticos argumentan que el Gobierno pudo haber aplicado una medida similar para alimentos de la canasta básica, como pan, leche o carne, lo que habría tenido un impacto más directo en el bolsillo de las familias de bajos ingresos.

